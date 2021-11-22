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"Ваш син у полоні": СБУ попереджає про активізацію шахраїв

Понеділок, 22 листопада 2021, 10:25
Ваш син у полоні: СБУ попереджає про активізацію шахраїв
зображення зі сторінки СБУ

Служба безпеки України попереджає про активізацію шахраїв, які діють за схемою: "ваш син у полоні": здебільшого такі дзвінки надходять родичам військових.

Джерело: речник управління СБУ в Запорізькій області Сергій Левченко

Деталі: Зловмисники телефонують на мобільний переважно ввечері або вночі. Вони "грають" на емоціях та використовують факт несподіванки.

Розмову будують за схемою: "Вам знайомий (ім’я близької людини – сина, брата, чоловіка…)?. Він зараз у нас, він потрапив у полон. Хочете визволити - потрібно заплатити…".

У цій ситуації найважливіше: не піддаватися емоціям і не нервувати, наголошують в СБУ. Не варто розпитувати подробиць у шахраїв, бо для них це – додаткова можливість продовжувати розмову у бажаному для них руслі і чинити на вас психологічний тиск.

Мета таких дзвінків завжди одна – змусити людину, "рятуючи" родича, переказати гроші на певний банківський рахунок або на названу шахраями сім-карту.

Іноді зловмисники просять не відключати телефон, щоб позбавити людей можливості передзвонити родичам і з'ясувати справжню ситуацію. А інколи міняють голос і представляються родичами.

Пряма мова: "Що робити, щоб не стати жертвою шахраїв:

- перш за все, не панікуйте та не поспішайте виконувати умови аферистів. НІКОЛИ не називайте своїх близьких на ім’я;

- попросіть людину, яка зателефонувала, назвати прізвище, ім'я, по батькові і дату народження полоненого родича. Майже стовідсотково зловмисники ваш номер набрали шляхом випадкового набору і такою інформацією не володіють;

- уточніть, в якому місті та якій частині проходив військову службу ваш родич;

- якомога швидше зателефонуйте родичу, який "потребує негайної допомоги", або людям, які можуть у даний момент бути поруч і підтвердити чи спростувати почуту вами інформацію. З цією метою завжди варто заздалегідь попросити у рідних телефон, за яким можна зателефонувати у випадку непередбачуваної ситуації;

- у жодному випадку не надсилайте та не передавайте кошти задля "вирішення" питання.

Якщо ви або ваші знайомі все ж потрапили у ситуацію, коли невідомі люди вимагають у вас гроші за "вирішення" питань щодо визволення родича з полону, негайно телефонуйте до об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих в районі проведення ООС за телефоном (044) 255-84-35 або на гарячу лінію Управління СБ України в Запорізькій області (061) 239-60-40.

Інформація, отримана на телефон довіри СБУ, є конфіденційною і буде ретельно перевірена".

Українська правда
Теми: СБУ
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