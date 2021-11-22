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"Ваш сын в плену": СБУ предупреждает об активизации мошенников

Понедельник, 22 ноября 2021, 10:25
Ваш сын в плену: СБУ предупреждает об активизации мошенников
изображение со страницы СБУ

Служба безопасности Украины предупреждает об активизации мошенников, действующих по схеме: "ваш сын в плену": в большинстве своем такие звонки поступают родственникам военных.

Источник: спикер управления СБУ в Запорожской области Сергей Левченко

Детали: Злоумышленники звонят по телефону преимущественно вечером или ночью. Они "играют" на эмоциях и используют факт неожиданности.

Разговор строят по схеме: "Вам знаком (имя близкого человека – сына, брата, мужа…)?. Он сейчас у нас, он попал в плен. Хотите освободить – нужно заплатить…".

В этой ситуации самое важное: не поддаваться эмоциям и не нервничать, отмечают в СБУ. Не стоит расспрашивать подробности мошенников, потому что для них это дополнительная возможность продолжать разговор в желаемом для них русле и оказывать на вас психологическое давление.

Цель таких звонков всегда одна – заставить человека, "спасая" родственника, перевести деньги на определенный банковский счет или на названную мошенниками сим-карту.

Иногда злоумышленники просят не отключать телефон, чтобы избавить людей от возможности перезвонить родственникам и выяснить настоящую ситуацию. А иногда меняют голос и представляются родственниками.

Прямая речь: "Что делать, чтобы не стать жертвой мошенников:

- прежде всего, не паникуйте и не торопитесь выполнять условия аферистов. НИКОГДА не называйте своих близких по имени;

- попросите позвонившего назвать фамилию, имя, отчество и дату рождения пленного родственника. Практически стопроцентно злоумышленники ваш номер набрали методом случайного набора и таковой информацией не владеют;

- уточните, в каком городе и какой части проходил военную службу ваш родственник;

- как можно скорее позвоните родственнику, которому "нужна немедленная помощь", или людям, которые могут в данный момент быть рядом и подтвердить или опровергнуть услышанную вами информацию. С этой целью всегда следует заранее попросить у родных телефон, по которому можно позвонить в случае непредсказуемой ситуации;

- ни в коем случае не присылайте и не передавайте деньги для "решения" вопроса.

Если вы или ваши знакомые все же попали в ситуацию, когда неизвестные люди требуют у вас деньги за "решение" вопросов освобождения родственника из плена, немедленно звоните в объединенный центр по координации поиска, освобождению незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установлению местонахождения без вести пропавших в районе проведения ООС по телефону (044) 255-84-35 или на горячую линию Управления СБ Украины в Запорожской области (061) 239-60-40.

Информация, полученная на телефон доверия СБУ, конфиденциальна и будет тщательно проверена".

Украинская правда

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Темы: СБУ
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