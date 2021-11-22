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Глава ключового експертного інституту Німеччини: обов’язкове щеплення – захід на крайній випадок

Понеділок, 22 листопада 2021, 10:44
Глава ключового експертного інституту Німеччини: обов’язкове щеплення – захід на крайній випадок
Фото pixabay.com

Президент Інституту Роберта Коха – головного федерального інституту Німеччини з вивчення інфекційних та інших хвороб – заявив, що вважає загальне зобов’язання вакцинуватися "заходом на крайній випадок".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Його коментар пролунав в інтерв’ю на  ZDF в контексті суспільних дебатів щодо того, як країні далі стримувати епідемію коронавірусу, та рішення сусідньої Австрії – перше у Європі – запровадити обов’язкову вакцинацію для всього населення.

"Ми повинні подбати, щоб вакцинувалися якомога більше людей, а ті, хто вже завершив курс, отримали підсилюючі дози", – сказав Лотар Вілер.

Щодо обов’язкової вакцинації він вистловився обережно, але допустив такий крок як захід на крайній випадок, якщо всі інші варіанти не працюють. 

На зауваження, що багато небажаючих вакцинуватися вже навряд чи дослухаються до закликів, Вілер зауважив, що якщо запровадити обмеження для невакцинованих, тоді це може спонукати ще якусь кількість тих, хто вагався. 

"У будь-якому разі, зараз важливо, щоб кожен масимально обмежив свої контакти, у всіх федеральних землях", – зазначив він з приводу зростаючих показників захворюваності. 

Нагадаємо, минулого тижня Німеччина зареєструвала нові максимуми заражень за увесь час епідемії, 18 листопада за добу зареєстрували понад 65 тисяч нових хворих (населення країни – близько 83 млн). Зростають і показники госпіталізації. 

Глава МОЗ Німеччини Єнс Шпан заяви, що ситуація з коронавірусом вже настільки серйозна, що не можна виключати локдаун, в тому числі для людей, які були вакциновані.

Три муніципалітети у німецькій федеральній землі Баден-Вюртенберг першими в країні запровадили нічну комендантську годину і частковий локдаун для своїх жителів, які не мають щеплення від коронавірусу.

"Українська правда" у Threads

Теми: Німеччинакоронавірусвакцинація
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