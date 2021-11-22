Глава ключевого экспертного института Германии: обязательная прививка – мера на крайний случай

Президент Института Роберта Коха – главного федерального института Германии по изучению инфекционных и других болезней – заявил, что считает всеобщее обязательство вакцинироваться "мерой на крайний случай".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Его комментарий прозвучал в интервью на ZDF в контексте общественных дебатов по поводу того, как стране дальше сдерживать эпидемию коронавируса, и решения соседней Австрии – первое в Европе – ввести обязательную вакцинацию для всего населения.

"Мы должны позаботиться, чтобы вакцинировались как можно больше людей, а те, кто уже завершил курс, получили усиливающие дозы", – сказал Лотар Виллер.

Что касается обязательной вакцинации, то он высказался осторожно, но допустил такой шаг как меру на крайний случай, если все другие варианты не сработают.

На замечание, что многие нежелающие вакцинироваться уже вряд ли прислушиваются к призывам, Вилер отметил, что если ввести ограничения для невакцинированных, то это может стимулировать еще какое-то количество сомневающихся.

"В любом случае, сейчас важно, чтобы каждый максимально ограничил свои контакты, во всех федеральных землях", – отметил он по поводу растущих показателей заболеваемости.

Напомним, на прошлой неделе Германия зарегистрировала новые максимумы заражений за все время эпидемии, 18 ноября в сутки зарегистрировали более 65 тысяч новых больных (население страны - около 83 млн). Растут и показатели госпитализации.

Глава Минздрава Германии Йенс Шпан заявил, что ситуация с коронавирусом уже настолько серьезна, что нельзя исключать локдаун, в том числе для людей, которые были вакцинированы.

Три муниципалитета в немецкой федеральной земле Баден-Вюртенберг первыми в стране ввели ночной комендантский час и частичный локдаун для своих жителей, не имеющих прививки от коронавируса.