Covid у Києві: одужань вдвічі більше, ніж нових хворих, але досі десятки смертей

За добу 21 листопада у столиці зареєстрували 358 нових випадки ковіду, подолали вірус 764 хворих, водночас залишається високою смертність – 32 людини за добу.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "За добу 358 підтверджених випадків захворювання на коронавірус і 32 летальних випадки від вірусу – 15 жінок від 61 до 92 років і 17 чоловіків від 33 до 86 років".

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (83), Оболонському (68) та в Подільському (55) районах.

58 хворих на коронавірус госпіталізували, також поклали у лікарні 185 людей з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 288 063 підтверджених випадки коронавірус, померли 7 214 хворих, подолали вірус загалом 245 958 осіб.