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Covid в Киеве: выздоровлений вдвое больше, чем новых больных, но до сих пор десятки смертей

Понедельник, 22 ноября 2021, 10:51
Covid в Киеве: выздоровлений вдвое больше, чем новых больных, но до сих пор десятки смертей
Фото КГГА

За сутки 21 ноября в столице зарегистрировали 358 новых случаев ковида, преодолели вирус 764 больных, в то же время остается высокой смертность – 32 человека за сутки.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "За сутки 358 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и 32 летальных случая от вируса – 15 женщин от 61 до 92 лет и 17 мужчин от 33 до 86 лет".

Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (83), Оболонском (68) и Подольском (55) районах.

58 больных коронавирусом госпитализировали, также положили в больницы 185 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице уже 288 063 подтвержденных случая коронавируса, умерли 7 214 больных, преодолели вирус 245 958 человек.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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