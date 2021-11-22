СБУ затримала сепаратиста, який 2014 року організовував “референдум” для "ДНР"

Представники Служби безпеки затримали 17 листопада сепаратиста, причетного до організації так званого "референдуму" про створення "ДНР" в 2014 році.

Джерело: пресслужба СБУ, джерело

Дослівно: "У Донецькій області затримано одного з організаторів місцевого псевдореферендуму 2014 року.

Зловмисник закликав громадян зривати державні прапори та голосувати за приєднання регіону до так званої "ДНР". Для цього він підбурював людей до масових заворушень під виглядом проведення мітингів та громадських зібрань".

Деталі: У Службі безпеки оперативно дізналися, що правопорушник опинився на підконтрольній українському урядові території, та затримали його.

За версією слідства, колишній керівник місцевого бізнесу разом зі спільниками підбурював мешканців Великоновосілківського району.

Після "референдуму", чоловік переховувався від українського правосуддя в окупованому Криму.

2017 року слідчі повідомили йому заочно про підозру в злочині за статтею 110 Кримінального кодексу – "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України".

У СБУ прокоментували "Українській правді", що затримання відбулося 17 листопада. Суд визначив цілодобовий домашній арешт для підозрюваного.