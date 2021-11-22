СБУ задержала сепаратиста, который в 2014 году организовывал "референдум" для "ДНР"

Представители Службы безопасности задержали сепаратиста, причастного к организации так называемого "референдума" о создании "ДНР" в 2014 году.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "В Донецкой области задержан один из организаторов местного псевдореферендума 2014 года.

Злоумышленник призывал граждан срывать государственные флаги и голосовать за присоединение региона к так называемой "ДНР". Для этого он подстрекал людей к массовым беспорядкам под видом проведения митингов и общественных собраний".

Детали: В Службе безопасности оперативно узнали, что правонарушитель оказался на подконтрольной украинскому правительству территории и задержали его.

По версии следствия, бывший руководитель местного бизнеса вместе с сообщниками подстрекал жителей Великоновоселковского района.

После "референдума", мужчина скрывался от украинского правосудия в оккупированном Крыму.

В 2017 году следователи сообщили ему заочно о подозрении в преступлении по статье 110 Уголовного кодекса – "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

В СБУ прокомментировали, что задержание произошло 17 ноября. Суд определил подозреваемому круглосуточный домашний арест.