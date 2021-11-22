Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Поїдуть через Донбас": Лукашенко відреагував на погрози Польщі закрити кордон

Понеділок, 22 листопада 2021, 12:25
Олександр Лукашенко. Фото з сайту president.gov.by

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що полякам варто добре подумати, перш ніж закривати кордон з Білоруссю.

Як повідомляє "Європейська правда",  Лукашенка в понеділок вранці цитує білоруське державне агентство БЕЛТА.

"Ви, напевно, чуєте, що постійно лунають погрози з боку цих диких політиків і керівників Польщі: кордон закриємо, "Кузницю" закриють – прикордонний перехід залізничний. І так далі і тому подібне. Я в цьому плані тільки можу сказати: закриють – будь ласка. Якщо зручніше, закривайте. Але треба спершу подумати, як вони спілкуватимуться Росією, Китаєм, взагалі зі Сходом. Поїдуть через Донбас. А там хлопці різкі. Вони їх швидко вишикують", – сказав Лукашенко.

"Це я так образно говорю – через Донбас. Їх там ніхто не чекає. Там кордон з Україною у Росії закритий", – додав він.

Лукашенко сказав, що польська сторона своїми заявами намагається налякати та грає на загострення ситуації.

"Вони намагалися вирішити свої внутрішні та зовнішні проблеми за рахунок тиску на Білорусь та показати, хто винен у проблемах Польщі", – заявив він.

З 9 листопада через міграційну кризу було тимчасово призупинено роботу автомобільного прикордонного переходу "Брузги – Кузниця", проте залізничний прикордонний переїзд продовжував працювати.

Польща пригрозила Білорусі закриттям залізничного прикордонного переходу в Кузниці, якщо Мінськ не стабілізує ситуацію у цьому районі. 

Читайте також: Гібридне перемир'я: як змінюється "міграційна війна" Лукашенка з ЄС

Теми: ЛукашенкоБілорусьміграціяДонбас


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ліга Чемпіонів: "Динамо" під перший сніг програло "Баварії" у Києві

Новини 23 листопада: оточення Путіна про Україну, серйозна ДТП в Болгарії

ФОТО, ВІДЕОСтолична суддя задекларувала дорогі авто та заміський маєток як "подарунки" – ЗМІ

фотоАмериканські "Джавеліни" у вівторок випробували на полігоні "Широкий лан"

Нардеп заявив, що на Донбасі використали "Джавеліни", в ОС заперечують

В оточенні Путіна заявили, що "в Україні може спалахнути будь-якої миті"

Усі новини...
Лукашенко
Польща допускає закриття кордону з Білоруссю
Прем’єр Польщі про Лукашенка й Путіна: "Це лише початок, диктатори не зупиняться"
Лукашенко визнав, що його силовики могли допомагати мігрантам проривати кордон
Останні новини
00:30
фотоВПС відпрацювали ракетно-бомбові удари та антитерористичні заходи
23:51
Bellingcat не знайшли доказів, що Єрмак попередив Лукашенка про прибуття "ваґнерівців"
23:27
У Пентагоні відповіли Шойгу на звинувачення в "репетиції ядерного удару"
22:53
ФОТОВ окупованому Сімферополі затримали більше 30 людей, зокрема 4 журналістів
22:31
У Міносвіти не позбавляли Киву наукового ступеня, бо й не присуджували
22:15
За вечір на засніжених дорогах Києва сталося 25 аварій
21:41
Ліга Чемпіонів: "Динамо" під перший сніг програло "Баварії" у Києві
21:40
Аксьонов запросив у гості президента Болгарії, який називав Крим російським
21:21
У столиці випав сніг - водіїв попереджають про ожеледицю
21:09
Прем’єр Польщі заявив про зменшення напливу мігрантів до Білорусі
Усі новини...