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"Поїдуть через Донбас": Лукашенко відреагував на погрози Польщі закрити кордон

Понеділок, 22 листопада 2021, 11:25
Поїдуть через Донбас: Лукашенко відреагував на погрози Польщі закрити кордон
Олександр Лукашенко. Фото з сайту president.gov.by

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що полякам варто добре подумати, перш ніж закривати кордон з Білоруссю.

Як повідомляє "Європейська правда",  Лукашенка в понеділок вранці цитує білоруське державне агентство БЕЛТА.

"Ви, напевно, чуєте, що постійно лунають погрози з боку цих диких політиків і керівників Польщі: кордон закриємо, "Кузницю" закриють – прикордонний перехід залізничний. І так далі і тому подібне. Я в цьому плані тільки можу сказати: закриють – будь ласка. Якщо зручніше, закривайте. Але треба спершу подумати, як вони спілкуватимуться Росією, Китаєм, взагалі зі Сходом. Поїдуть через Донбас. А там хлопці різкі. Вони їх швидко вишикують", – сказав Лукашенко.

"Це я так образно говорю – через Донбас. Їх там ніхто не чекає. Там кордон з Україною у Росії закритий", – додав він.

Лукашенко сказав, що польська сторона своїми заявами намагається налякати та грає на загострення ситуації.

"Вони намагалися вирішити свої внутрішні та зовнішні проблеми за рахунок тиску на Білорусь та показати, хто винен у проблемах Польщі", – заявив він.

З 9 листопада через міграційну кризу було тимчасово призупинено роботу автомобільного прикордонного переходу "Брузги – Кузниця", проте залізничний прикордонний переїзд продовжував працювати.

Польща пригрозила Білорусі закриттям залізничного прикордонного переходу в Кузниці, якщо Мінськ не стабілізує ситуацію у цьому районі. 

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Теми: ЛукашенкоБілорусьміграціяДонбас
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