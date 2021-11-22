"Поедут через Донбасс": Лукашенко отреагировал на угрозы Польши закрыть границу

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что полякам следует хорошо подумать, прежде чем закрывать границу с Беларусью.

Как сообщает "Европейская правда", Лукашенко в понедельник утром цитирует белорусское государственное агентство БЕЛТА.

"Вы, наверное, слышите, что постоянно раздаются угрозы со стороны этих диких политиков и руководителей Польши: границу закроем, "Кузницу" закроют – пограничный переход железнодорожный. И так далее и тому подобное. Я в этом плане только могу сказать: закроют – пожалуйста. Если так удобнее, закрывайте. Но надо сначала подумать, как они будут общаться Россией, Китаем, вообще с Востоком. Поедут через Донбасс. А там ребята резкие. Они их быстро выстроят", – сказал Лукашенко.

"Это я так образно говорю – через Донбасс. Их там никто не ждет. Там граница с Украиной в России закрыта", – добавил он.

Лукашенко сказал, что польская сторона своими заявлениями пытается испугать и играет на обострение ситуации.

"Они пытались решить свои внутренние и внешние проблемы за счет давления на Беларусь и показать, кто виноват в проблемах Польши", – заявил он.

С 9 ноября из-за миграционного кризиса была временно приостановлена ​​работа автомобильного пограничного перехода "Брузги – Кузница", однако железнодорожный пограничный переезд продолжал работать.

Польша пригрозила Беларуси закрытием железнодорожного пограничного перехода в Кузнице, если Минск не стабилизирует ситуацию в этом районе.

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