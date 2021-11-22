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На українців чекає похолодання

Понеділок, 22 листопада 2021, 13:19
фото Unsplash

Найближчими днями погоду в Україні визначатиме холодніше повітря з півночі Європи, місцями можливі слабкі опади.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: 23 листопада по всій території України, окрім північного сходу, місцями невеликий мокрий сніг та дощ.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла. На Закарпатті 3-8° тепла. У південній частині вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°.

У Києві в ніч на вівторок без істотних опадів, удень невеликий мокрий сніг. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.

24 листопада в Україні без опадів. У південній частині вночі та вранці можливий туман.

Вітер західний та південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла. На Лівобережжі та в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.

У столиці у середу опадів не очікується, температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.

Теми: погода


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