Украинцев ждет похолодание
В ближайшие дни погоду в Украине будет определять более холодный воздух с севера Европы, местами возможны слабые осадки.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра
Детали: 23 ноября по всей территории Украины, кроме северо-востока, местами небольшой мокрый снег и дождь.
Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла. На Закарпатье 3-8° тепла. В южной части ночью 1-6° тепла, днем 4-9°.
В Киеве в ночь на вторник без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег. Температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.
24 ноября в Украине без осадков. В южной части ночью и утром возможен туман.
Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 1-6° тепла. На Левобережье и в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем около 0°.
В столице в среду осадков не ожидается, температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.