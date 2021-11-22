Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинцев ждет похолодание

Понедельник, 22 ноября 2021, 12:19
Украинцев ждет похолодание
фото Unsplash

В ближайшие дни погоду в Украине будет определять более холодный воздух с севера Европы, местами возможны слабые осадки.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: 23 ноября по всей территории Украины, кроме северо-востока, местами небольшой мокрый снег и дождь.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла. На Закарпатье 3-8° тепла. В южной части ночью 1-6° тепла, днем 4-9°.

В Киеве в ночь на вторник без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег. Температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.

24 ноября в Украине без осадков. В южной части ночью и утром возможен туман.

Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 1-6° тепла. На Левобережье и в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем около 0°.

В столице в среду осадков не ожидается, температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
16:53
Стерненко сообщил о закрытии дела о гибели участника нападения на него
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
16:06
Главнокомандующий ВСУ о планах России: Все делаем, чтобы адекватно реагировать
Все новости...
Реклама: