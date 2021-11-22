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Украинцев ждет похолодание

Понедельник, 22 ноября 2021, 13:19
фото Unsplash

В ближайшие дни погоду в Украине будет определять более холодный воздух с севера Европы, местами возможны слабые осадки.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: 23 ноября по всей территории Украины, кроме северо-востока, местами небольшой мокрый снег и дождь.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла. На Закарпатье 3-8° тепла. В южной части ночью 1-6° тепла, днем 4-9°.

В Киеве в ночь на вторник без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег. Температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.

24 ноября в Украине без осадков. В южной части ночью и утром возможен туман.

Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 1-6° тепла. На Левобережье и в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем около 0°.

В столице в среду осадков не ожидается, температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.

Темы: погода
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