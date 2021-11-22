РФ готується "прикрити" Крим та кордон важкими вогнеметами – росЗМІ

Російське Міністерство оборони планує до 2027 року посилити захист Кавказу, захопленого Криму та кордону з Україною важкими вогнеметними системами ТОС-1А "Сонцепек" та ТОС-2 "Тосочка".

Джерело: видання "Известия" з посиланням на Міноборони РФ

Деталі: Як розповіли у російському оборонному відомстві, у "Південному військовому окрузі РФ" сформують три нові батальйони, на озброєння яких надійдуть важкі вогнеметні системи ВВС-1А "Сонцепек" та ВВС-2 "Тосочка" (російською ТОС-1А і ТОС-2).

Вони прикриють Кавказ, окупований Крим та кордон з Україною, щоб захистити Росію з півдня.

За словами співрозмовників редакції, ВВС також можна буде перекинути на західний стратегічний напрямок. Мобільність "Тосочки", встановленої ​​на колісному шасі, дозволяє здійснювати марші дорогами загального користування на сотні кілометрів.

У російській армії ВВС-1 стоять на озброєнні окремих частин військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ).

За словами співрозмовників "Известий", постачання ВВС на південь РФ будуть здійснювати поетапно. На першому етапі, до 2024 року, їхню кількість у вже наявних частинах доведуть до 42 комплектів.

На другому етапі передбачається послідовне збільшення числа ВВС формуванням додаткових підрозділів у полках РХБЗ загальновійськової армії.

Усього до 2027 року в РФ планують створити три нові батальйони з важкими вогнеметними системами, щоб підвищити вогневі можливості їхнього угрупування в 6 разів.

Військовий історик Олексій Хлопотов пов'язав плани РФ із навчаннями за участю НАТО у чорноморському регіоні, ситуацією в Україні та на вірмено-азербайджанському кордоні. За його словами, важкі вогнеметні системи "незамінні при знищенні ворога, який закріпився на добре укріплених позиціях, у фортифікаційних спорудах чи горах". Хлопотов вважає, що "Сонцепек" та "Тосочка" доповнюватимуть один одного.

У квітні цього року ВВСи у навчальних цілях відстрілялися по морських цілях на полігоні в окупованому Криму. Проходять навчання і на інших полігонах.

"Сонцепек" розроблено на базі ВВС-1 "Буратіно", яка пройшла "бойове хрещення" ще наприкінці 1980-х років в Афганістані. Його використовували і в Сирії.

Як ідеться у статті, "за допомогою важких вогнеметів радянська армія знищувала моджахедів, що ховаються в печерах та гірських фортецях – ці укриття не могли зруйнувати артилерійські снаряди та авіаційні бомби".

Дослівно: "Ця бойова машина монтується на шасі танка Т-90, на якому встановлено пакет із 24 трубчастих направляючих для реактивних снарядів. Екіпаж – троє людей. Вогнеметний комплекс складається з бойової та двох транспортно-зарядних машин.

Удари по супротивнику завдаються 220-міліметровими реактивними снарядами з термобаричною бойовою частиною.

Після потрапляння боєприпасу в ціль біля поверхні землі утворюється аерозольна хмара з вибухової речовини, яка, змішавшись із повітрям, вибухає. Залп повним пакетом накриває територію 40 тис. кв. м.

Після об'ємно-детонуючого вибуху вогненний смерч поширюється місцевістю, проникаючи в будь-які укриття. Основними факторами такого боєприпасу є висока температура, ударна хвиля і різкий перепад тиску. Система може дати залп на дальність до 6 км".

Більше деталей: "Тосочку" вперше показали в Росії на Параді Перемоги 2020 року.

Днями гендиректор НВО "Сплав" ім. О.М. Ганічева Олександр Смирнов заявив, що випробування їхньої розробки завершуються, і у військах чекають на ці системи.

Пускова установка ВВС-2 встановлена ​​на колісному шасі "Тайфун-У" та має легке бронювання. Бойова машина оснащується сучасною автоматизованою системою керування вогнем. У пакеті – 18 напрямних для снарядів.

Під час підготовки до стрільби "Тосочка" не потребує допомоги транспортно-заряджувальної машини. Боєприпаси перевантажуються з транспорту за допомогою крана-маніпулятора.