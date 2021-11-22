Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ готовится "прикрыть" Крым и границу тяжелыми огнеметами – росСМИ

Понедельник, 22 ноября 2021, 13:01
РФ готовится прикрыть Крым и границу тяжелыми огнеметами – росСМИ
Фото РИА Новости

Российское Министерство обороны планирует до 2027 года усилить защиту Кавказа, захваченного Крыма и границы с Украиной тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А "Солнцепек" и ТОС-2 "Тосочка".

Источник: издание "Известия" со ссылкой на Минобороны РФ

Детали: Как рассказали в российском оборонном ведомстве, в "Южном военном округе РФ" сформируют три новых батальона, на вооружение которых поступят тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" и ТОС-2 "Тосочка". 

Они прикроют Кавказ, оккупированный Крым и границу с Украиной, чтобы защитить Россию с юга. 

По словам собеседников редакции, ТОСы также можно будет перебросить на западное стратегическое направление. Мобильность "Тосочки", установленной на колесном шасси, позволяет совершать марши по дорогам общего пользования на сотни километров.

В российской армии ТОС-1 стоят на вооружении отдельных частей войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). 

По словам собеседников "Известий", поставка ТОС на юг РФ будет осуществляться поэтапно. На первом этапе, до 2024 года, их количество в уже существующих частях доведут до 42 комплектов.

На втором этапе предполагается последовательное увеличение числа ТОС формированием дополнительных подразделений в полках РХБЗ общевойсковых армий. 

Всего до 2027 года в РФ планируют создать три новых батальона с тяжелыми огнеметными системами, чтобы повысить огневые возможности их группировки в 6 раз.

 
Иллюстрация iz.ru

Военный историк Алексей Хлопотов связал планы РФ с учениями при участии НАТО в черноморском регионе, ситуацией в Украине и на армяно-азербайджанской границе. По его словам, тяжелые огнеметные системы "незаменимы при уничтожении врага, закрепившегося на хорошо укрепленных позициях, в фортификационных сооружениях или в горах". Хлопотов считает, что "Солнцепек" и "Тосочка" будут дополнять друг друга.

В апреле этого года ТОСы в учебных целях отстрелялись по морским целям на полигоне в оккупированном Крыму. Проходят учения и на других полигонах.

"Солнцепек" разработан на базе ТОС-1 "Буратино", которая прошла "боевое крещение" еще в конце 1980-х годов в Афганистане. Его использовали и в Сирии. 

Как говорится в статье, "с помощью тяжелых огнеметов советская армия уничтожала моджахедов, скрывающихся в пещерах и горных крепостях – эти укрытия не могли разрушить артиллерийские снаряды и авиационные бомбы".

Дословно: "Эта боевая машина монтируется на шасси танка Т-90, на котором установлен пакет из 24 трубчатых направляющих для реактивных снарядов. Экипаж – три человека. Огнеметный комплекс состоит из боевой и двух транспортно-заряжающих машин. 

Удары по противнику наносятся 220-миллиметровыми реактивными снарядами с термобарической боевой частью. 

После попадании боеприпаса в цель около поверхности земли образуется аэрозольное облако из взрывчатого вещества, которое, смешавшись с воздухом, взрывается. Залп полным пакетом накрывает территорию в 40 тыс. кв. м.

После объемно-детонирующего взрыва огненный смерч распространяется по местности, проникая в любые укрытия. Основные поражающие факторы такого боеприпаса — высокая температура, ударная волна и резкий перепад давления. Система может дать залп на дальность до 6 км".

Больше деталей: "Тосочку" впервые показали на параде на Параде Победы в 2020 году. 

На днях гендиректор НПО "Сплав" им. А.Н. Ганичева Александр Смирнов заявил, что испытания их разработки завершаются, и в войсках ждут эти системы.

Пусковая установка ТОС-2 установлена на колесном шасси "Тайфун-У" и имеет легкое бронирование. Боевая машина оснащается современной автоматизированной системой управления огнем. В пакете – 18 направляющих для снарядов.

При подготовке к стрельбе "Тосочка" не нуждается в помощи транспортно-заряжающей машины. Боеприпасы перегружаются с транспорта при помощи собственного крана-манипулятора.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияоружиеоккупацияКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Росcия
Семейная фирма Сергея Бубки продает топливо оккупантам – СМИ
Зять главного ракетостроителя России живет в Праге - СМИ
РФ обвинила Украину и Турцию в нарушении договоренностей из-за защитников "Азовстали"
Последние новости
16:53
Стерненко сообщил о закрытии дела о гибели участника нападения на него
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
16:06
Главнокомандующий ВСУ о планах России: Все делаем, чтобы адекватно реагировать
Все новости...
Реклама: