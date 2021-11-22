Кількість нових випадків Covid-19 в Україні зменшується – Кабмін

В Україні спостерігається позитивна тенденція до зменшення кількості нових випадків коронавірусу.

Джерело: сайт Кабміну за результатами селекторної наради у прем’єр-міністра Дениса Шмигаля

Дослівно: "За інформацією Міністерства охорони здоров’я, в Україні спостерігається позитивна тенденція до зменшення кількості нових випадків захворювання на Covid-19 та кількості госпіталізованих".

Деталі: За минулий тиждень було госпіталізовано 24 419 осіб, тоді як кілька попередніх тижнів до лікарень потрапляли по 32 тисячі осіб.

Також уперше за останні 14 тижнів кількість летальних випадків зменшилась у порівнянні з попереднім тижнем.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що четвертий тиждень поспіль в Україні зберігається високий рівень сovid-вакцинації – за минулий тиждень зробили 1 млн 718 тисяч щеплень.

Він також додав, що станом на 22 листопада Львівська й Луганська області за індикаторами вже виходять із "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

У поліції повідомили, що продовжують перевірки на дотримання карантинних правил та виявлення підроблених Covid-документів. За минулий тиждень направили документи про підозру 15 медичним працівникам у вчиненні 38 кримінальних правопорушень. Також провели 13 обшуків у турагенціях.