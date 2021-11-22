Количество новых случаев Covid-19 в Украине уменьшается – Кабмин

В Украине наблюдается положительная тенденция к уменьшению количества новых случаев коронавируса.

Источник: сайт Кабмина по результатам селекторного совещания у премьер-министра Дениса Шмыгаля

Дословно: "По информации Министерства здравоохранения, в Украине наблюдается положительная тенденция к уменьшению количества новых случаев заболевания Covid-19 и количества госпитализированных".

Детали: За прошедшую неделю было госпитализировано 24 419 человек, тогда как несколько предыдущих недель в больницы попадали по 32 тысячи человек.

Также впервые за последние 14 недель количество летальных исходов уменьшилось по сравнению с предыдущей неделей.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что четвертую неделю подряд в Украине сохраняется высокий уровень соvid-вакцинации – за прошедшую неделю сделали 1 млн 718 тысяч прививок.

Он также добавил, что по состоянию на 22 ноября Львовская и Луганская области по индикаторам уже выходят из "красного" уровня эпидемической опасности.

В полиции сообщили, что продолжают проверки соблюдения карантинных правил и выявление поддельных Covid-документов. За прошедшую неделю направили документы о подозрении 15 медработникам в совершении 38 уголовных правонарушений. Также провели 13 обысков в турагентствах.