Після візитів до Криму Шуфутинський зібрався в Київ: прикордонники готові до "зустрічі"

Прикордонники володіють інформацією про незаконні відвідини російським співаком Михайлом Шуфутинським окупованого РФ Криму та діятимуть згідно з нормами законодавства у випадку його спроби в’їзду в Україну.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі "Українській правді"

Деталі: Як свідчить інформація на сайті concert.ua, на 8 березня 2022 року в столичному Палаці спорту анонсовано концерт Шуфутинського під назвою "За милих Дам, або 30 років потому". Квитки на концерт Шуфутинського доступні в діапазоні від 590 до майже 6 тисяч гривень.

Водночас українські прикордонники пояснюють, що готові відповідно "зустріти" шансоньє, який неодноразово відвідував окупований Росією півострів Крим.

Пряма мова Демченка: "Щодня Державна прикордонна служба продовжує роботу стосовно осіб, які незаконно відвідували тимчасово окуповані території. Інформацію ми збираємо як із відкритих джерел, так і всіма наявними способами.

Якщо говорити про українців, то це адміністративна відповідальність, а щодо іноземців - це ще й заборона в’їзду до України.

У разі появи таких людей на кордоні, в тому числі з використанням випереджувальної інформації, що вони могли незаконно бути в Криму, проводиться додаткова перевірка, в результаті якої може бути заборонено в’їзд в Україну, якщо будуть підтверджені факти.

Щодо даної особи у відкритих джерелах достатньо інформації про його незаконні відвідини тимчасово окупованої Росією території".