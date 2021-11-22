После визитов в Крым Шуфутинский собрался в Киев: пограничники готовы к "встрече"

Пограничники владеют информацией о незаконном посещении российским певцом Михаилом Шуфутинским оккупированного РФ Крыма и будут действовать согласно нормам законодательства в случае его попытки въезда в Украину.

Источник: спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Детали: Как свидетельствует информация на сайте concert.ua, на 8 марта 2022 года в столичном Дворце спорта анонсирован концерт Шуфутинского под названием "За милых Дам, или 30 лет спустя". Билеты на концерт Шуфутинского доступны в диапазоне от 590 до 6 тысяч гривен.

В то же время украинские пограничники объясняют, что готовы соответственно "встретить" шансонье, неоднократно посещавшего оккупированный Россией полуостров Крым.

Прямая речь Демченко: "Каждый день Государственная пограничная служба продолжает работу в отношении лиц, незаконно посещавших временно оккупированные территории. Информацию мы собираем как из открытых источников, так и всеми имеющимися способами.

Если говорить об украинцах, то это административная ответственность, а в отношении иностранцев – это еще и запрет на въезд в Украину.

В случае появления таких людей на границе, в том числе с использованием опережающей информации, что они могли незаконно находиться в Крыму, проводится дополнительная проверка, в результате которой может быть запрещен въезд в Украину, если будут подтверждены факты.

Относительно данного лица в открытых источниках достаточно информации о его незаконном посещении временно оккупированной Россией территории".