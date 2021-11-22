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Окупанти в Криму провели військові навчання зі знищення крилатих ракет

Понеділок, 22 листопада 2021, 14:57
фото: "РИА Новости"

В окупованому Криму російські військові провели навчання із залученням ракетних комплексів "Тріумф" та "Панцир": знищували умовного супротивника в повітрі.

Джерело: прес-служба Міноборони РФ

Дослівно: "Бойові розрахунки зенітних ракетних комплексів С-400 "Тріумф" та зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир" зі складу з'єднання ВПС та ППО Південного військового округу провели планове навчання з пошуку, супроводу та знищення крилатих ракет умовного супротивника".

Деталі: Зазначається, що цілі умовного противника окупанти моделювали з різними параметрами швидкості польоту і висоти.

У Міноборони РФ додали, що завдяки "високому рівню підготовки та можливостям радіолокаційних систем" ЗРК "Тріумф" та ЗРПК "Панцир" успішно виконали поставлені завдання.

Українська правда
Теми: КримзброяРосіяокупація


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