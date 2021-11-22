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Оккупанты в Крыму провели военные учения по уничтожению крылатых ракет

Понедельник, 22 ноября 2021, 14:57
фото: "РИА Новости"

В оккупированном Крыму российские военные провели учения с привлечением ракетных комплексов "Триумф" и "Панцирь": уничтожали условного противника в воздухе.

Источник: пресс-служба Минобороны РФ

Дословно: "Боевые расчёты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" из состава соединения ВВС и ПВО Южного военного округа провели плановое учение по поиску, сопровождению и уничтожению крылатых ракет условного противника".

Детали: Отмечается, что воздушные цели условного противника моделировали с различными параметрами скорости полёта и высоты.

В Минобороны РФ добавили, что благодаря высокому уровню подготовки и возможностям радиолокационных систем ЗРК "Триумф" и ЗРПК "Панцирь" успешно выполнили поставленные задачи.

Украинская правда
Темы: КрыморужиеРосcияоккупация
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