Оккупанты в Крыму провели военные учения по уничтожению крылатых ракет

В оккупированном Крыму российские военные провели учения с привлечением ракетных комплексов "Триумф" и "Панцирь": уничтожали условного противника в воздухе.

Источник: пресс-служба Минобороны РФ

Дословно: "Боевые расчёты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" из состава соединения ВВС и ПВО Южного военного округа провели плановое учение по поиску, сопровождению и уничтожению крылатых ракет условного противника".

Детали: Отмечается, что воздушные цели условного противника моделировали с различными параметрами скорости полёта и высоты.

В Минобороны РФ добавили, что благодаря высокому уровню подготовки и возможностям радиолокационных систем ЗРК "Триумф" и ЗРПК "Панцирь" успешно выполнили поставленные задачи.