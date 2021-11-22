Світоліна вперше за шість років завершує сезон за межами топ-14
Українські тенісистки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська завершують сезон на нетипово низьких позиціях, а Марта Костюк і Ангеліна Калініна – з рекордами.
Джерело: "Суспільне"
Деталі: Жіноча й чоловіча тенісні асоціації оновили світові рейтинги після підсумкових турнірів. Перша ракетка України Еліна Світоліна завершує сезон на 15-ій сходинці. Це її найнижчий показник за шість років. На нижчій позиції українка закінчувала рік у 2015-му – 19-те місце, а востаннє була поза топ-10 наприкінці сезону в 2016-му – 14-ий рядок.
Марта Костюк уперше в кар'єрі завершила рік у топ-50. З рекордною фінішною позицією й Ангеліна Калініна – 52-ге місце.
Вперше з 2017 року поза топ-60 наприкінці сезону опинилася Даяна Ястремська. Після двох поспіль фінішів у топ-30 українка нині посідає 97-ме місце.
За останні два тижні Леся Цуренко додала 12 позицій і тепер перебуває на 120-му рядку, а Катерина Козлова піднялася на два місця й тепер 143-тя.
У Дар'ї Снігур – новий особистий рекорд. Українка вперше посіла 183-тє місце.
Катаріна Завацька втратила вісім позицій і тепер 187-ма.
Третій рік поспіль на першій сходинці рік завершує автстралійка Ешлі Барті. Тенісистка не грала з вересня, проте її досягнень упродовж року – п'яти титулів, зокрема перемоги на Вімблдоні, – вистачило, щоб ніхто з інших гравчинь не зміг її наздогнати.
Завдяки перемозі на Підсумковому турнірі іспанка Ґарбіньє Муґуруса повернулася до топ-3. Фіналістка турніру, естонка Анетт Контавейт уперше в кар'єрі піднялася на сьоме місце, а півфіналістка, іспанка Паула Бадоса, – на восьме.
Рейтинг WTA
- Ешлі Барті (Австралія, 7582)
- Арина Сабаленка (Білорусь, 6380)
- Ґарбіньє Муґуруса (Іспанія, 5685, +2)
- Кароліна Плішкова (Чехія, 5135)
- Барбора Крейчикова (Чехія, 5008, -2)
- Марія Саккарі (Греція, 4385)
- Анетт Контавейт (Естонія, 4351, +1)
- Паула Бадоса (Іспанія, 3849, +2)
- Іґа Швьонтек (Польща, 3786)
- Онс Жабер (Туніс, 3455, -3)
...
- 15. Еліна Світоліна (Україна, 2726)
- 50. Марта Костюк (1215)
- 52. Ангеліна Калініна (1188)
- 97. Даяна Ястремська (789)
- 120. Леся Цуренко (621, +12)
- 143. Катерина Козлова (516, +2)
- 183. Дар'я Снігур (382, +1)
- 187. Катаріна Завацька (364, -8)
Щодо чоловічого розряду: перша ракетка України Ілля Марченко опустився на шість рядків і опинився на 163-му місці.
А от Сергій Стаховський додав одразу 17 пунктів і піднявся на 216-ту сходинку завдяки виходу до півфіналу на челенджері у французькому По.
Тим часом Віталій Сачко ще на одне місце покращив особистий рекорд і став 237-м. У тому самому По він дійшов до 1/8 фіналу.
Рекордний сьомий раз першою ракеткою світу наприкінці року став серб Новак Джокович, який гарантував собі перше місце ще на мастерзі в Парижі. До топ-10 після участі в Підсумковому турнірі й однієї перемоги над Губертом Гуркачем повернувся італієць Яннік Сіннер.
Рейтинг ATP
- Новак Джокович (Сербія, 11540)
- Даніїл Мєдвєдєв (Росія, 8640)
- Алєксандр Звєрєв (Німеччина, 7840)
- Стефанос Циципас (Греція, 6540)
- Андрєй Рубльов (Росія, 5150)
- Рафаель Надаль (Іспанія, 4875)
- Маттео Берреттіні (Італія, 4568)
- Каспер Рууд (Норвегія, 4160)
- Губерт Гуркач (Польща, 3706)
- Яннік Сіннер (Італія, 3350, +1)
...
- 163. Ілля Марченко (427, -6)
- 216. Сергій Стаховський (293, +17)
- 237. Віталій Сачко (257, +1)