Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Світоліна вперше за шість років завершує сезон за межами топ-14

Понеділок, 22 листопада 2021, 14:04
Світоліна вперше за шість років завершує сезон за межами топ-14
фото Getty Images

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська завершують сезон на нетипово низьких позиціях, а Марта Костюк і Ангеліна Калініна – з рекордами.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Жіноча й чоловіча тенісні асоціації оновили світові рейтинги після підсумкових турнірів. Перша ракетка України Еліна Світоліна завершує сезон на 15-ій сходинці. Це її найнижчий показник за шість років. На нижчій позиції українка закінчувала рік у 2015-му – 19-те місце, а востаннє була поза топ-10 наприкінці сезону в 2016-му – 14-ий рядок.

Марта Костюк уперше в кар'єрі завершила рік у топ-50. З рекордною фінішною позицією й Ангеліна Калініна – 52-ге місце.

Вперше з 2017 року поза топ-60 наприкінці сезону опинилася Даяна Ястремська. Після двох поспіль фінішів у топ-30 українка нині посідає 97-ме місце.

За останні два тижні Леся Цуренко додала 12 позицій і тепер перебуває на 120-му рядку, а Катерина Козлова піднялася на два місця й тепер 143-тя.

У Дар'ї Снігур – новий особистий рекорд. Українка вперше посіла 183-тє місце.

Катаріна Завацька втратила вісім позицій і тепер 187-ма.

Третій рік поспіль на першій сходинці рік завершує автстралійка Ешлі Барті. Тенісистка не грала з вересня, проте її досягнень упродовж року – п'яти титулів, зокрема перемоги на Вімблдоні, – вистачило, щоб ніхто з інших гравчинь не зміг її наздогнати.

Завдяки перемозі на Підсумковому турнірі іспанка Ґарбіньє Муґуруса повернулася до топ-3. Фіналістка турніру, естонка Анетт Контавейт уперше в кар'єрі піднялася на сьоме місце, а півфіналістка, іспанка Паула Бадоса, – на восьме.

Рейтинг WTA

  1. Ешлі Барті (Австралія, 7582)
  2. Арина Сабаленка (Білорусь, 6380)
  3. Ґарбіньє Муґуруса (Іспанія, 5685, +2)
  4. Кароліна Плішкова (Чехія, 5135)
  5. Барбора Крейчикова (Чехія, 5008, -2)
  6. Марія Саккарі (Греція, 4385)
  7. Анетт Контавейт (Естонія, 4351, +1)
  8. Паула Бадоса (Іспанія, 3849, +2)
  9. Іґа Швьонтек (Польща, 3786)
  10. Онс Жабер (Туніс, 3455, -3)

...

  • 15. Еліна Світоліна (Україна, 2726)
  • 50. Марта Костюк (1215)
  • 52. Ангеліна Калініна (1188)
  • 97. Даяна Ястремська (789)
  • 120. Леся Цуренко (621, +12)
  • 143. Катерина Козлова (516, +2)
  • 183. Дар'я Снігур (382, +1)
  • 187. Катаріна Завацька (364, -8)

Щодо чоловічого розряду: перша ракетка України Ілля Марченко опустився на шість рядків і опинився на 163-му місці.

А от Сергій Стаховський додав одразу 17 пунктів і піднявся на 216-ту сходинку завдяки виходу до півфіналу на челенджері у французькому По.

Тим часом Віталій Сачко ще на одне місце покращив особистий рекорд і став 237-м. У тому самому По він дійшов до 1/8 фіналу.

Рекордний сьомий раз першою ракеткою світу наприкінці року став серб Новак Джокович, який гарантував собі перше місце ще на мастерзі в Парижі. До топ-10 після участі в Підсумковому турнірі й однієї перемоги над Губертом Гуркачем повернувся італієць Яннік Сіннер.

Рейтинг ATP

  1. Новак Джокович (Сербія, 11540)
  2. Даніїл Мєдвєдєв (Росія, 8640)
  3. Алєксандр Звєрєв (Німеччина, 7840)
  4. Стефанос Циципас (Греція, 6540)
  5. Андрєй Рубльов (Росія, 5150)
  6. Рафаель Надаль (Іспанія, 4875)
  7. Маттео Берреттіні (Італія, 4568)
  8. Каспер Рууд (Норвегія, 4160)
  9. Губерт Гуркач (Польща, 3706)
  10. Яннік Сіннер (Італія, 3350, +1)

...

  • 163. Ілля Марченко (427, -6)
  • 216. Сергій Стаховський (293, +17)
  • 237. Віталій Сачко (257, +1)

"Українська правда" у Threads

Теми: спорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
спорт
Світоліна обіграла білоруску і вдруге в кар'єрі вийшла в чвертьфінал Вімблдону
Жіноча збірна України з волейболу вдруге в історії виграла Золоту Євролігу
Родинна фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам – ЗМІ
Останні новини
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
Усі новини...
Реклама: