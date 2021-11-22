Світоліна вперше за шість років завершує сезон за межами топ-14

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська завершують сезон на нетипово низьких позиціях, а Марта Костюк і Ангеліна Калініна – з рекордами.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Жіноча й чоловіча тенісні асоціації оновили світові рейтинги після підсумкових турнірів. Перша ракетка України Еліна Світоліна завершує сезон на 15-ій сходинці. Це її найнижчий показник за шість років. На нижчій позиції українка закінчувала рік у 2015-му – 19-те місце, а востаннє була поза топ-10 наприкінці сезону в 2016-му – 14-ий рядок.

Марта Костюк уперше в кар'єрі завершила рік у топ-50. З рекордною фінішною позицією й Ангеліна Калініна – 52-ге місце.

Вперше з 2017 року поза топ-60 наприкінці сезону опинилася Даяна Ястремська. Після двох поспіль фінішів у топ-30 українка нині посідає 97-ме місце.

За останні два тижні Леся Цуренко додала 12 позицій і тепер перебуває на 120-му рядку, а Катерина Козлова піднялася на два місця й тепер 143-тя.

У Дар'ї Снігур – новий особистий рекорд. Українка вперше посіла 183-тє місце.

Катаріна Завацька втратила вісім позицій і тепер 187-ма.

Третій рік поспіль на першій сходинці рік завершує автстралійка Ешлі Барті. Тенісистка не грала з вересня, проте її досягнень упродовж року – п'яти титулів, зокрема перемоги на Вімблдоні, – вистачило, щоб ніхто з інших гравчинь не зміг її наздогнати.

Завдяки перемозі на Підсумковому турнірі іспанка Ґарбіньє Муґуруса повернулася до топ-3. Фіналістка турніру, естонка Анетт Контавейт уперше в кар'єрі піднялася на сьоме місце, а півфіналістка, іспанка Паула Бадоса, – на восьме.

Рейтинг WTA

Ешлі Барті (Австралія, 7582) Арина Сабаленка (Білорусь, 6380) Ґарбіньє Муґуруса (Іспанія, 5685, +2) Кароліна Плішкова (Чехія, 5135) Барбора Крейчикова (Чехія, 5008, -2) Марія Саккарі (Греція, 4385) Анетт Контавейт (Естонія, 4351, +1) Паула Бадоса (Іспанія, 3849, +2) Іґа Швьонтек (Польща, 3786) Онс Жабер (Туніс, 3455, -3)

...

15. Еліна Світоліна (Україна, 2726)

50. Марта Костюк (1215)

52. Ангеліна Калініна (1188)

97. Даяна Ястремська (789)

120. Леся Цуренко (621, +12)

143. Катерина Козлова (516, +2)

183. Дар'я Снігур (382, +1)

187. Катаріна Завацька (364, -8)

Щодо чоловічого розряду: перша ракетка України Ілля Марченко опустився на шість рядків і опинився на 163-му місці.

А от Сергій Стаховський додав одразу 17 пунктів і піднявся на 216-ту сходинку завдяки виходу до півфіналу на челенджері у французькому По.

Тим часом Віталій Сачко ще на одне місце покращив особистий рекорд і став 237-м. У тому самому По він дійшов до 1/8 фіналу.

Рекордний сьомий раз першою ракеткою світу наприкінці року став серб Новак Джокович, який гарантував собі перше місце ще на мастерзі в Парижі. До топ-10 після участі в Підсумковому турнірі й однієї перемоги над Губертом Гуркачем повернувся італієць Яннік Сіннер.

Рейтинг ATP

Новак Джокович (Сербія, 11540) Даніїл Мєдвєдєв (Росія, 8640) Алєксандр Звєрєв (Німеччина, 7840) Стефанос Циципас (Греція, 6540) Андрєй Рубльов (Росія, 5150) Рафаель Надаль (Іспанія, 4875) Маттео Берреттіні (Італія, 4568) Каспер Рууд (Норвегія, 4160) Губерт Гуркач (Польща, 3706) Яннік Сіннер (Італія, 3350, +1)

...