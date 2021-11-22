Свитолина впервые за шесть лет завершает сезон за пределами топ-14

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская завершают сезон на нетипично низких позициях, а Марта Костюк и Ангелина Калинина – с рекордами.

Источник: "Суспільне"

Детали: Женские и мужские теннисные ассоциации обновили мировые рейтинги после итоговых турниров. Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершает сезон на 15-й строчке. Это ее самый низкий показатель за шесть лет. На низшей позиции украинка заканчивала год в 2015-м – 19-е место, а в последний раз была вне топ-10 в конце сезона в 2016-м – 14-я строчка.

Марта Костюк впервые в карьере завершила год в топ-50. С рекордной финишной позицией и Ангелина Калинина – 52 место.

Впервые с 2017 года вне топ-60 в конце сезона оказалась Даяна Ястремская. После двух подряд финишей в топ-30 украинка сейчас занимает 97-е место.

За последние две недели Леся Цуренко добавила 12 позиций и теперь находится на 120-й строчке, а Екатерина Козлова поднялась на два места и теперь 143-я.

У Дарьи Снигур – новый личный рекорд. Украинка впервые заняла 183 место.

Катарина Завацкая потеряла восемь позиций и теперь 187-я.

Третий год подряд на первой строчке год завершает австралийка Эшли Барти. Теннисистка не играла с сентября, однако ее достижений в течение года – пяти титулов, в том числе победы на Уимблдоне, – хватило, чтобы никто из других игроков не смог ее догнать.

Благодаря победе на Итоговом турнире испанка Гарбинье Мугуруса вернулась в топ-3. Финалистка турнира, эстонка Анетт Контавейт впервые в карьере поднялась на седьмое место, а полуфиналистка, испанка Паула Бадоса – на восьмое.

Рейтинг WTA

Эшли Барти (Австралия, 7582) Арина Сабаленко (Беларусь, 6380) Гарбиньо Мугуруса (Испания, 5685, +2) Королина Плишкова (Чехия, 5135) Барбора Крейчикова (Чехия, 5008, -2) Мария Саккари (Греция, 4385) Анетт Контавейт (Эстония, 4351, +1) Паула Бадоса (Испания, 3849, +2) Ига Швентек (Польша, 3786) Онс Жабер (Тунис, 3455, -3)

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15. Элина Свитолина (Украина, 2726)

50. Марта Костюк (1215)

52. Ангелина Калинина (1188)

97. Даяна Ястремская (789)

120. Леся Цуренко (621, +12)

143. Екатерина Козлова (516, +2)

183. Дарья Снигирь (382, +1)

187. Екатерина Заватько (364, -8)

Относительно мужского разряда: первая ракетка Украины Илья Марченко опустился на шесть строчек и оказался на 163-м месте.

А вот Сергей Стаховский добавил сразу 17 пунктов и поднялся на 216-ю строчку благодаря выходу в полуфинал на челленджере во французском По.

Тем временем Виталий Сачко еще на одно место улучшил личный рекорд и стал 237-м. В том же По он дошел до 1/8 финала.

Рекордный седьмой раз первой ракеткой мира в конце года стал серб Новак Джокович, гарантировавший себе первое место еще на мастере в Париже. В топ-10 после участия в Итоговом турнире и одной победы над Губертом Гуркачем вернулся итальянец Янник Синнер.

Рейтинг ATP

Новак Джокович (Сербия, 11540) Даниил Медведев (Россия, 8640) Александр Зверев (Германия, 7840) Стефанос Циципас (Греция, 6540) Андрей Рублев (Россия, 5150) Рафаэль Надаль (Испания, 4875) Маттео Берреттини (Италия, 4568) Каспер Рууд (Норвегия, 4160) Губерт Гуркач (Польша, 3706) Янник Синнер (Италия, 3350, +1)

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163. Илья Марченко (427, -6)

216. Сергей Стаховский (293, +17)

237. Виталий Сачко (257, +1)