Свитолина впервые за шесть лет завершает сезон за пределами топ-14
Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская завершают сезон на нетипично низких позициях, а Марта Костюк и Ангелина Калинина – с рекордами.
Источник: "Суспільне"
Детали: Женские и мужские теннисные ассоциации обновили мировые рейтинги после итоговых турниров. Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершает сезон на 15-й строчке. Это ее самый низкий показатель за шесть лет. На низшей позиции украинка заканчивала год в 2015-м – 19-е место, а в последний раз была вне топ-10 в конце сезона в 2016-м – 14-я строчка.
Марта Костюк впервые в карьере завершила год в топ-50. С рекордной финишной позицией и Ангелина Калинина – 52 место.
Впервые с 2017 года вне топ-60 в конце сезона оказалась Даяна Ястремская. После двух подряд финишей в топ-30 украинка сейчас занимает 97-е место.
За последние две недели Леся Цуренко добавила 12 позиций и теперь находится на 120-й строчке, а Екатерина Козлова поднялась на два места и теперь 143-я.
У Дарьи Снигур – новый личный рекорд. Украинка впервые заняла 183 место.
Катарина Завацкая потеряла восемь позиций и теперь 187-я.
Третий год подряд на первой строчке год завершает австралийка Эшли Барти. Теннисистка не играла с сентября, однако ее достижений в течение года – пяти титулов, в том числе победы на Уимблдоне, – хватило, чтобы никто из других игроков не смог ее догнать.
Благодаря победе на Итоговом турнире испанка Гарбинье Мугуруса вернулась в топ-3. Финалистка турнира, эстонка Анетт Контавейт впервые в карьере поднялась на седьмое место, а полуфиналистка, испанка Паула Бадоса – на восьмое.
Рейтинг WTA
- Эшли Барти (Австралия, 7582)
- Арина Сабаленко (Беларусь, 6380)
- Гарбиньо Мугуруса (Испания, 5685, +2)
- Королина Плишкова (Чехия, 5135)
- Барбора Крейчикова (Чехия, 5008, -2)
- Мария Саккари (Греция, 4385)
- Анетт Контавейт (Эстония, 4351, +1)
- Паула Бадоса (Испания, 3849, +2)
- Ига Швентек (Польша, 3786)
- Онс Жабер (Тунис, 3455, -3)
...
15. Элина Свитолина (Украина, 2726)
50. Марта Костюк (1215)
52. Ангелина Калинина (1188)
97. Даяна Ястремская (789)
120. Леся Цуренко (621, +12)
143. Екатерина Козлова (516, +2)
183. Дарья Снигирь (382, +1)
187. Екатерина Заватько (364, -8)
Относительно мужского разряда: первая ракетка Украины Илья Марченко опустился на шесть строчек и оказался на 163-м месте.
А вот Сергей Стаховский добавил сразу 17 пунктов и поднялся на 216-ю строчку благодаря выходу в полуфинал на челленджере во французском По.
Тем временем Виталий Сачко еще на одно место улучшил личный рекорд и стал 237-м. В том же По он дошел до 1/8 финала.
Рекордный седьмой раз первой ракеткой мира в конце года стал серб Новак Джокович, гарантировавший себе первое место еще на мастере в Париже. В топ-10 после участия в Итоговом турнире и одной победы над Губертом Гуркачем вернулся итальянец Янник Синнер.
Рейтинг ATP
- Новак Джокович (Сербия, 11540)
- Даниил Медведев (Россия, 8640)
- Александр Зверев (Германия, 7840)
- Стефанос Циципас (Греция, 6540)
- Андрей Рублев (Россия, 5150)
- Рафаэль Надаль (Испания, 4875)
- Маттео Берреттини (Италия, 4568)
- Каспер Рууд (Норвегия, 4160)
- Губерт Гуркач (Польша, 3706)
- Янник Синнер (Италия, 3350, +1)
...
163. Илья Марченко (427, -6)
216. Сергей Стаховский (293, +17)
237. Виталий Сачко (257, +1)