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Судитимуть "повітряного пірата", якого перехопив МіГ-29 на Франківщині

Понеділок, 22 листопада 2021, 14:38
Судитимуть повітряного пірата, якого перехопив МіГ-29 на Франківщині
фото ДПСУ

Судитимуть прикарпатця, який літав на застарілому судні над житловими будинками, і для перехоплення якого у серпні 2021 року піднімали в повітря МіГ-29.

Джерело: Служба безпеки України, прокуратура Івано-Франківщини

Деталі: Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо 45-річного прикарпатця, обвинуваченого у порушенні правил безпеки повітряних польотів.

За даними слідства, у серпні 2021 року чоловік, грубо порушуючи вимоги правил польотів повітряних суден та не маючи жодних дозвільних документів і пілотського посвідчення, вилетів із території незареєстрованого злітно-посадкового майданчика "Косів" на застарілому АН-2.

Зловмисник здійснював польоти в Косівському, Коломийському районах та прикордонному районі сусідньої області над полями, житловими будинками й автодорогами на літаку, який не мав льотної придатності і був знятий з експлуатації.

Він не погодив маршрут, як це вимагає законодавство. Це могло спровокувати як зіткнення з іншими літаками, так і нищення інфраструктури в результаті можливого падіння через несправність чи невміле управління, наголошують правоохоронці.

Літак-порушник зафіксувала протиповітряна оборона України, коли той слідував у бік державного кордону на території Чернівецької області.

Оскільки інформація про цей політ в органах обслуговування повітряного руху була відсутня, літак не подавав обов’язкових сигналів розпізнавання, а екіпаж не виходив на зв’язок, то цей інцидент класифікували як порушення державного повітряного простору.

Повітряне командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ ухвалило рішення підняти в повітря екіпаж винищувача МіГ-29 з аеродрому в Луцьку.

Пілот винищувача змусив літак-порушник до посадки.

Досудове розслідування встановило, що несанкціонований політ житель Коломиї.

Окрім зазначеного зловмисник порушив ще цілу низку авіаційних правил, які регулюють безпеку польотів.

Справу з обвинувальним актом передано до суду.

Що передувало: Проліт літального апарату типу Ан-2 на кордоні з Румунією зафіксували на світанку 7 серпня прикордонники відділу "Порубне" Чернівецького загону. Прикордонники повідомляли про 4 затриманих, яких підозрювали в причетності до контрабанди.

Українська правда

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Теми: Івано-Франківська областьСБУпрокуратураавіасуд
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