Будут судить "воздушного пирата", которого перехватил МиГ-29 на Франковщине

Будут судить прикарпатца, который летал на устаревшем судне над жилыми домами, и для перехвата которого в августе 2021 года поднимали в воздух МиГ-29.

Источник: Служба безопасности Украины, прокуратура Ивано-Франковской области

Детали: Правоохранители завершили досудебное расследование 45-летнего прикарпатца, обвиняемого в нарушении правил безопасности воздушных полетов.

По данным следствия, в августе 2021 года мужчина, грубо нарушая требования правил полетов воздушных судов и не имея никаких разрешительных документов и удостоверения пилота, вылетел с территории незарегистрированной взлетно-посадочной площадки "Косов" на устаревшем АН-2.

Злоумышленник совершал полеты в Косовском, Коломыйском районах и приграничном районе соседней области над полями, жилыми домами и автодорогами на самолете, который не имел летной годности и был снят с эксплуатации.

Он не согласовал маршрут, как этого требует законодательство. Это могло спровоцировать как столкновение с другими самолетами, так и уничтожение инфраструктуры в результате возможного падения из-за неисправности или неумелого управления, подчеркивают правоохранители.

Самолет-нарушитель зафиксировала противовоздушная оборона Украины, когда тот следовал в сторону государственной границы на территории Черновицкой области.

Поскольку информация об этом полете в органах обслуживания воздушного движения отсутствовала, самолет не подавал обязательных сигналов распознавания, а экипаж не выходил на связь, этот инцидент классифицировали как нарушение государственного воздушного пространства.

Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВСУ приняло решение поднять в воздух экипаж истребителя МиГ-29 с аэродрома в Луцке.

Пилот истребителя принудил самолет-нарушитель к посадке.

Досудебное расследование установило, что несанкционированный полет произвел житель Коломыи.

Помимо этого злоумышленник нарушил еще целый ряд авиационных правил, регулирующих безопасность полетов.

Дело с обвинительным актом передано в суд.

Что предшествовало: Пролет летательного аппарата типа Ан-2 на границе с Румынией зафиксировали на заре 7 августа пограничники отдела "Порубное" Черновицкого отряда. Пограничники сообщали о 4 задержанных, которых подозревали в причастности к контрабанде.