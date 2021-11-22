Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Дипломати США відповідали президенту Болгарії: Крим – український

Понеділок, 22 листопада 2021, 14:49
Дипломати США відповідали президенту Болгарії: Крим – український
фото pixabay

Посольство США у Болгарії опублікувало заяву, в якій висловило стурбованість у зв’язку з недавніми заявами болгарського президента Румена Радева щодо приналежності українського Криму.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Сполучені Штати вкрай стурбовані недавніми заявами президента Республіки Болгарії Румена Радева, в яких він називає Крим російським.

Сполучені Штати, Група семи, Європейський Союз і НАТО завжди були чіткі і єдині у своїй позиції, що, незважаючи на здійснену спробу анексії Росією та триваючу окупацію, Крим є українським", - йдеться у заяві посольства, опублікованій на його Facebook-сторінці у понеділок.

За словами посольства, усі вищезазначені міждержавні об’єднання, а також Болгарія, заявили на саміті Кримської платформи у серпні, що Крим є невід'ємною частиною України, і що вони не визнають та не будуть визнавати спроби Росії узаконити незаконне захоплення та окупацію півострова. 

"В останні кілька днів ми висловлювали наше глибоке занепокоєння владі Болгарії як у Вашингтоні, так і в Софії", - додали американські дипломати в Болгарії.

Як повідомлялося, чинний президент Болгарії Румен Радев за результатом другого туру виборів 21 листопада переобрався на другий термін. 

У ході передвиборчих дебатів він заявив, що вважає Крим російською територією, а антиросійські санкції ЄС - неефективними.

У зв’язку з цим МЗС України запросило посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева. 

Радев після цього повторив свої слова про "російський Крим", хоча і визнав, що анексія була порушенням міжнародного права.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що ці висловлювання президента стали ударом по українсько-болгарських відносинах

 

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАБолгаріяКримокупаціяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
США
Майже половина американців хоче молодшого президента, ніж Байден та Трамп
Вартість нового пакета зброї зі США з касетними боєприпасами сягне до $800 мільйонів – ЗМІ
На саміті НАТО обговорюватимуть питання довгострокової безпеки України - Білий дім
Останні новини
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
Усі новини...
Реклама: