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Дипломаты США ответили президенту Болгарии: Крым – украинский

Понедельник, 22 ноября 2021, 15:49
фото pixabay

Посольство США в Болгарии опубликовало заявление, в котором выразило обеспокоенность в связи с недавними заявлениями болгарского президента Румена Радева о принадлежности украинского Крыма.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Соединенные Штаты крайне обеспокоены недавними заявлениями президента Республики Болгарии Румена Радева, в которых он называет Крым российским.

"Соединенные Штаты, Группа семи, Европейский Союз и НАТО всегда были четкими и едиными в своей позиции, что, несмотря на предпринятую попытку аннексии Россией и продолжающуюся оккупацию, Крым является украинским", - говорится в заявлении посольства, опубликованном на его Facebook-странице в понедельник.

По словам посольства, все вышеупомянутые межгосударственные объединения, а также Болгария, заявили на саммите Крымской платформы в августе, что Крым является неотъемлемой частью Украины и что они не признают и не будут признавать попытки России узаконить незаконный захват и оккупацию полуострова.

"В последние несколько дней мы выражали нашу глубокую обеспокоенность властям Болгарии как в Вашингтоне, так и в Софии", - добавили американские дипломаты в Болгарии.

Как сообщалось, действующий президент Болгарии Румен Радев по результату второго тура выборов 21 ноября переизбран на второй срок.

В ходе предвыборных дебатов он заявил, что считает Крым российской территорией, а антироссийские санкции ЕС – неэффективными.

В этой связи МИД Украины пригласил посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева.

Радев после этого повторил свои слова о "российском Крыме", хотя и признал, что аннексия была нарушением международного права.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что эти высказывания президента стали ударом по украинско-болгарским отношениям.

Темы: СШАБолгарияКрымоккупацияРосcия
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