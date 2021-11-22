Україна має обмежений доступ до фондів з фінансування протидії змінам клімату - Міндовкілля

Фонди, що фінансують проєкти з протидії змінам клімату, до яких наразі має доступ Україна, дозволяють реалізацію невеликих проєктів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час круглого столу "Життя після Глазго", організованого Ukrainian Business and Trade Association, заявила заступниця голови Міністерства з захисту довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції Ірина Ставчук.

"Україна отримуватиме фінансову підтримку на розвиток потенціалу, в тому числі в рамках адаптацій до зміни клімату. Проте це незначні фінанси, що дозволяють реалізувати лише невеликі проєкти", - сказала Ставчук.

За її словами, набагато більші сподівання напередодні саміту у Глазго полягали у створенні спеціального фонду для країн, що розвиваються. Обсяг цього фонду мав скласти близько 100 млн доларів.

"Проте остаточної домовленості про створення цього фонду так і не було досягнуто. Наразі країни, що розвиваються мають представити проєкти, на які можуть бути витрачені ці кошти. Крім того, потребує визначення, за якими критеріями проєкти будуть вважатися такими, що протидіють змінам клімату", - додала вона.

Втім, позитивом є те, що сторони планують у 2024 році переглянути обсяг цього фонду. "Він має перевищити суму у 100 млн доларів", - додала Ставчук.

Нагадаємо, віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що зусилля України з протидії кліматичним змінам не були враховані при ухваленні рішень кліматичного саміту в Глазго.