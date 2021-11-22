Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна має обмежений доступ до фондів з фінансування протидії змінам клімату - Міндовкілля

Понеділок, 22 листопада 2021, 15:25
Україна має обмежений доступ до фондів з фінансування протидії змінам клімату - Міндовкілля
Ірина Ставчук. фото з Facebook

Фонди, що фінансують проєкти з протидії змінам клімату, до яких наразі має доступ Україна, дозволяють реалізацію невеликих проєктів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час круглого столу "Життя після Глазго", організованого Ukrainian Business and Trade Association, заявила заступниця голови Міністерства з захисту довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції Ірина Ставчук.

"Україна отримуватиме фінансову підтримку на розвиток потенціалу, в тому числі в рамках адаптацій до зміни клімату. Проте це незначні фінанси, що дозволяють реалізувати лише невеликі проєкти", - сказала Ставчук.

За її словами, набагато більші сподівання напередодні саміту у Глазго полягали у створенні спеціального фонду для країн, що розвиваються. Обсяг цього фонду мав скласти близько 100 млн доларів.

"Проте остаточної домовленості про створення цього фонду так і не було досягнуто. Наразі країни, що розвиваються мають представити проєкти, на які можуть бути витрачені ці кошти. Крім того, потребує визначення, за якими критеріями проєкти будуть вважатися такими, що протидіють змінам клімату", - додала вона.

Втім, позитивом є те, що сторони планують у 2024 році переглянути обсяг цього фонду. "Він має перевищити суму у 100 млн доларів", - додала Ставчук.

Нагадаємо, віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що зусилля України з протидії кліматичним змінам не були враховані при ухваленні рішень кліматичного саміту в Глазго.

Теми: екологія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
екологія
На Полтавщині через забруднення річки Псел заборонили купання, риболовлю й використання води
Грета Тунберг постане перед судом за непокору поліції
Україна потребує "екологічного Рамштайну"
Останні новини
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
Усі новини...
Реклама: