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Украина имеет ограниченный доступ к фондам по финансированию противодействия изменениям климата

Понедельник, 22 ноября 2021, 15:25
Украина имеет ограниченный доступ к фондам по финансированию противодействия изменениям климата
Ирина Ставчук. фото из Facebook

Фонды, финансирующие проекты по противодействию изменениям климата, к которым имеет доступ Украина, позволяют реализацию небольших проектов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время круглого стола "Жизнь после Глазго", организованного Ukrainian Business and Trade Association, заявила замглавы Министерства по защите окружающей среды и природных ресурсов Украины по европейской интеграции Ирина Ставчук.

"Украина будет получать финансовую поддержку на развитие потенциала, в том числе в рамках адаптаций к изменению климата. Однако это незначительные финансы, позволяющие реализовать лишь небольшие проекты", - сказала Ставчук.

По ее словам, куда большие надежды накануне саммита в Глазго заключались в создании специального фонда для развивающихся стран. Объем этого фонда должен составить около 100 млн доларов.

"Однако окончательная договоренность о создании этого фонда так и не была достигнута. В настоящее время развивающиеся страны должны представить проекты, на которые могут быть потрачены эти средства. Кроме того, требует определения, по каким критериям проекты будут считаться противодействующими изменениям климата", – добавила она.

Впрочем, позитивом является то, что стороны планируют в 2024 пересмотреть объем этого фонда. "Он должен превысить сумму в 100 млн доларов", – добавила Ставчук.

Напомним, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что усилия Украины по противодействию климатическим изменениям не были учтены при принятии решений климатического саммита в Глазго.

Темы: экология
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