На кримінальній сходці в ресторані Дніпра затримали дев'ятьох членів банди

У Дніпрі в ході поліцейської спецоперації затримали учасників організованого злочинного угруповання, на рахунку яких вимагання, озброєні розбійні напади, крадіжки та позбавлення волі з метою вимагання неіснуючих боргів.

Джерело: Національна поліція, речниця поліції Дніпропетровщини Ганна Старчевська в коментарі УП

Дослівно: "18 листопада близько 18-ї години дев’ять учасників групи зібралися на так звану кримінальну сходку. Між організатором та одним з активних учасників злочинної групи виник конфлікт, ймовірно, через перерозподіл ролей та злочинного впливу. В ході конфлікту у публічному місці зловмисники вчинили стрілянину, в результаті якої було поранено одну особу.

Поліцейські за підтримки прокуратури Дніпропетровської області провели спеціальну операцію, до якої залучили працівників полку поліції особливого призначення… Всіх дев’ятьох зловмисників було затримано при спробі втечі.

Очільник обласної поліції Анатолій Щадило розповів, що це чоловіки віком від 20 до 35 років. Під час затримання у них вилучили сім пістолетів з явними ознаками переробки під стрільбу бойовими патронами. Поліцейські встановили, що організатором групи є 35-річний громадянин Вірменії, який перебував на території України нелегально.

Правоохоронці кажуть, що затримані причетні до ряду майнових злочинів. Це вимагання, і озброєні розбійні напади, квартирні крадіжки та позбавлення волі з метою вимагання неіснуючих боргів.

Після затримання за місцями мешкання фігурантів відбулися понад 10 обшуків, в ході яких вилучено наркотики та інші речові докази раніше вчинених злочинів.

За фактами злочинної діяльності поліцейські відкрили 6 кримінальних проваджень за ст. 28, ч. 3 ст. 187 (розбій), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі), ч. 3 ст. 185 (крадіжка), ч. 2 ст. 189 (вимагання) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство).

Стосовно запобіжних заходів у пресслужбі поліції Дніпропетровщини уточнили УП, що трьох затриманих взято під варту, трьом суд обрав домашній арешт, ще по трьох слідчі чекають на результати експертиз.