На криминальной сходке в ресторане Днепра задержали девять членов банды

В Днепре в ходе полицейской спецоперации задержаны участники организованной преступной группировки, на счету которых вымогательства, вооруженные разбойные нападения, кражи и лишение свободы с целью вымогательства несуществующих долгов.

Источник: Национальная полиция, спикер полиции Днепропетровщины Анна Старчевская в комментарии УП

Дословно: "18 ноября около 18 часов девять участников группы собрались на так называемую криминальную сходку. Между организатором и одним из активных участников преступной группы возник конфликт, вероятно, из-за перераспределения ролей и преступного влияния. В ходе конфликта в публичном месте злоумышленники устроили стрельбу, в результате которой был ранен один человек.

Полицейские при поддержке прокуратуры Днепропетровской области провели специальную операцию, к которой привлекли работников полка полиции особого назначения… Все девять злоумышленников были задержаны при попытке побега".

Детали: Глава областной полиции Анатолий Щадило рассказал, что это мужчины в возрасте от 20 до 35 лет. При задержании у них изъяли семь пистолетов с явными признаками переделки под стрельбу боевыми патронами. Полицейские установили, что организатором группы является 35-летний гражданин Армении, находившийся на территории Украины нелегально.

Правоохранители говорят, что задержанные причастны к ряду имущественных преступлений. Это вымогательство и вооруженные разбойные нападения, квартирные кражи и лишение свободы с целью вымогательства несуществующих долгов.

После задержания по местам проживания фигурантов произошло более 10 обысков, в ходе которых изъяты наркотики и другие вещественные доказательства ранее совершенных преступлений.

По фактам преступной деятельности полицейские открыли 6 уголовных производств по ст. 28, ч. 3 ст. 187 (разбой), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы), ч. 3 ст. 185 (кража), ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство).

Относительно мер пресечения в пресс-службе полиции Днепропетровщины уточнили УП, что трое задержанных взяты под стражу, троим суд избрал домашний арест, еще по троим следователи ждут результатов экспертизы.