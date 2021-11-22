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У перший день на посаді начальника попався на хабарі: в Одесі викрили поліцейського

Понеділок, 22 листопада 2021, 17:22

Прокуратура повідомила про підозру начальникові одного із відділів поліції в Одеській області, який у перший робочий день на посаді одержав хабар в 4 тисячі доларів.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "За даними слідства, поліцейський, який раніше виконував обов’язки начальника відділу, в день призначення керівником одержав від громадянина кошти за непритягнення до кримінальної відповідальності за фальсифікацію документів з переоформлення комбайнів".

Деталі: Йдеться про хабар у розмірі 4 тис. дол. Начальникові повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 ККУ).

Відзначається, що правоохоронця затримано під час передачі коштів. 

 

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

 

Українська правда
Теми: поліціяОдесахабар


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