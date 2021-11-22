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В первый день в должности начальника попался на взятке: в Одессе разоблачили полицейского

Понедельник, 22 ноября 2021, 16:22
В первый день в должности начальника попался на взятке: в Одессе разоблачили полицейского

Прокуратура сообщила о подозрении начальнику одного из отделов полиции в Одесской области, который в первый рабочий день в должности получил взятку в 4 тысячи долларов.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "По данным следствия, полицейский, ранее исполнявший обязанности начальника отдела, в день назначения руководителем получил от гражданина средства за непривлечение к уголовной ответственности за фальсификации документов по переоформлению комбайнов".

Детали: Речь идет о взятке в размере 4 тыс. дол. Начальнику сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УКУ).

Отмечается, что правоохранитель был задержан при передаче средств.

 

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

 

Украинская правда
Темы: полицияОдессавзятка
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