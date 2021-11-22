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Кива живе у незадекларованому маєтку під Києвом за 21 мільйон – ЗМІ

Понеділок, 22 листопада 2021, 21:38
bihus.info

Журналістам вдалося ідентифікувати будинок завдяки фото та відеозаписам, в яких про обшук в депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киви розповідав його колега з ОПЗЖ Вадим Рабінович.

Джерело: Bihus.info

Деталі: На численних відео, опублікованих Рабіновичем, інтер’єр та екстер’єр будинку, а також територія навколо нього часто потрапляють до кадру.

Співставивши те, що потрапило у кадр, із оголошеннями про продаж та оренду нерухомості, журналісти встановили, що йдеться про триповерховий будинок у Козині біля Києва. У березні минулого року його виставили на продаж за 21 млн грн або ж на довгострокову оренду за 120 тис. грн на місяць. Втім, ані будинку, ані витрат на нього немає в декларації народного депутата, де з нерухомості лише ділянка у Полтавській області та квартира доньки.

При цьому і Вадим Рабінович, і сам Кива у своїх повідомленнях про обшуки розповідали про цей будинок, як про житло Киви.   

"Ось зараз в будинку Іллі Киви проходить обшук", – повідомляв в одному із відео  Рабінович.

"О 6 ранку до мене прийшли співробітники Генпрокуратури і ДБР", – розповідав Ілля Кива.

В оголошеннях йдеться, що будинок має загальну площу 420 кв. м., на трьох поверхах 8 кімнат.

Біля будинку журналістам вдалося також зафіксувати автомобіль KIA, зареєстрований на колишнього помічника Киви.

Безпосередньо під час обшуку Кива також розповідав, що це – будинок, в якому проживає його дворічна дитина.

На прохання журналістів пояснити, кому належить будинок в Козині, Кива їх обізвав.



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