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Кива живет в незадекларированном имении под Киевом за 21 миллион – СМИ

Понедельник, 22 ноября 2021, 20:38
Кива живет в незадекларированном имении под Киевом за 21 миллион – СМИ
bihus.info

Журналистам удалось идентифицировать дом благодаря фото и видеозаписям, в которых об обыске у депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы рассказывал его коллега из ОПЗЖ Вадим Рабинович.

Источник: Bihus.info

Детали: На многочисленных видео, опубликованных Рабиновичем, интерьер и экстерьер дома, а также территория вокруг него часто попадают в кадр.

Сопоставив попавшее в кадр с объявлениями о продаже и аренде недвижимости, журналисты установили, что речь идет о трехэтажном доме в Козине возле Киева. В марте прошлого года его выставили на продажу за 21 млн грн или долгосрочную аренду за 120 тыс. грн в месяц. Впрочем, ни дома, ни расходов на него нет в декларации народного депутата, где по недвижимости только участок в Полтавской области и квартира дочери.

При этом и Вадим Рабинович, и сам Кива в своих сообщениях об обысках рассказывали об этом доме, как о жилье Кивы.

"Вот сейчас в доме Ильи Кивы проходит обыск", - сообщал в одном из видео Рабинович.

"В 6 утра ко мне пришли сотрудники Генпрокуратуры и ДБР", – рассказывал Илья Кива.

В объявлениях говорится, что здание имеет общую площадь 420 кв. м., на трех этажах 8 комнат.

У дома журналистам удалось также зафиксировать автомобиль KIA, зарегистрированный на бывшего помощника Кивы.

Непосредственно во время обыска Кива также рассказывал, что это дом, в котором проживает его двухлетний ребенок.

По просьбе журналистов объяснить, кому принадлежит дом в Козине, Кива их обозвал.

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