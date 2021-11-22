Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кива живет в незадекларированном имении под Киевом за 21 миллион – СМИ

Понедельник, 22 ноября 2021, 21:38
bihus.info

Журналистам удалось идентифицировать дом благодаря фото и видеозаписям, в которых об обыске у депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы рассказывал его коллега из ОПЗЖ Вадим Рабинович.

Источник: Bihus.info

Детали: На многочисленных видео, опубликованных Рабиновичем, интерьер и экстерьер дома, а также территория вокруг него часто попадают в кадр.

Сопоставив попавшее в кадр с объявлениями о продаже и аренде недвижимости, журналисты установили, что речь идет о трехэтажном доме в Козине возле Киева. В марте прошлого года его выставили на продажу за 21 млн грн или долгосрочную аренду за 120 тыс. грн в месяц. Впрочем, ни дома, ни расходов на него нет в декларации народного депутата, где по недвижимости только участок в Полтавской области и квартира дочери.

При этом и Вадим Рабинович, и сам Кива в своих сообщениях об обысках рассказывали об этом доме, как о жилье Кивы.

"Вот сейчас в доме Ильи Кивы проходит обыск", - сообщал в одном из видео Рабинович.

"В 6 утра ко мне пришли сотрудники Генпрокуратуры и ДБР", – рассказывал Илья Кива.

В объявлениях говорится, что здание имеет общую площадь 420 кв. м., на трех этажах 8 комнат.

У дома журналистам удалось также зафиксировать автомобиль KIA, зарегистрированный на бывшего помощника Кивы.

Непосредственно во время обыска Кива также рассказывал, что это дом, в котором проживает его двухлетний ребенок.

По просьбе журналистов объяснить, кому принадлежит дом в Козине, Кива их обозвал.

powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина прошла пик смертности от Covid – НАН

фотоВВС отработали ракетно-бомбовые удары и антитеррористические меры

Ліга Чемпіонів: "Динамо" на засніженому "Олімпійському" програло "Баварії"

Новости 23 ноября: окружение Путина об Украине, серьезное ДТП в Болгарии

Столичная судья задекларировала дорогие авто и загородное имение как "подарки" - СМИ

фотоАмериканские "Джавелины" во вторник опробовали на полигоне "Широкий лан"

Все новости...
Последние новости
05:45
За "экстремистские преступления" МВД Беларуси предлагает лишать гражданства
04:47
В Колумбии изъяли рекордную за год партию кокаина на $300 млн
03:51
США возобновят переговоры с талибами – Госдеп
02:55
Украина прошла пик смертности от Covid – НАН
01:58
Эстония установила ограждение на границе с Россией
01:26
Литва направила ноту протеста из-за намерения запустить 2-й блок Белорусской АЭС
00:30
фотоВВС отработали ракетно-бомбовые удары и антитеррористические меры
23:51
Bellingcat не нашли доказательств, что Ермак предупредил Лукашенко о приезде "вагнеровцев"
23:27
В Пентагоне ответили Шойгу на обвинение в "репетиции ядерного удара"
22:53
ФОТОВ оккупированном Симферополе задержали более 30 человек, в том числе 4 журналиста
Все новости...