"Газпром" пригрозив Молдові зупинкою поставок газу

Російський монополіст "Газпром" повідомив Кишинів, що через відсутність платежу за газ постачання енергоносіїв до Молдови може бути припинене через дві доби.

Про це заявив офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

"Черговий термін поточних платежів - сьогодні, 22 листопада цього року. У зв'язку з цим сьогодні "Газпром" відповідно до контракту повідомив молдавську сторону, що через 48 годин постачання газу до Молдови буде зупинено. "Газпром" вкрай розчарований невиконанням Молдовою своїх контрактних зобов'язань", - заявив Купріянов.

Він нагадав, що "Газпром" протягом тривалого часу проводив переговори з Молдовою з питань постачання газу, укладання відповідного контракту.

"Маючи на увазі складну, дуже складну ситуацію в економічному та фінансовому становищі Молдови, керуючись прагненням зберегти для Молдови можливості виплати її боргових зобов'язань щодо "Газпрому", а також позицію президента Росії, до якого молдавська сторона неодноразово зверталася за сприянням "Газпромом" було ухвалено рішення підписати контракт практично на умовах молдавської сторони, але з суттєвим і важливим пунктом: Молдова вчасно здійснює 100% поточних платежів за газ", - наголосив Купріянов.

Нагадаємо, 29 жовтня Молдова досягла домовленості з російським "Газпромом" щодо продовження попереднього контракту на поставки на 5 років на основі формули ціни газу, запропонованої Кишиневом.

До цього уряд Молдови 22 жовтня схвалив режим надзвичайного стану терміном на 30 днів через сформовану в країні ситуацію у сфері енергетики.

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