Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Газпром" пригрозив Молдові зупинкою поставок газу

Понеділок, 22 листопада 2021, 20:56
Газпром пригрозив Молдові зупинкою поставок газу

Російський монополіст "Газпром" повідомив Кишинів, що через відсутність платежу за газ постачання енергоносіїв до Молдови може бути припинене через дві доби.

Про це заявив офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

"Черговий термін поточних платежів - сьогодні, 22 листопада цього року. У зв'язку з цим сьогодні "Газпром" відповідно до контракту повідомив молдавську сторону, що через 48 годин постачання газу до Молдови буде зупинено. "Газпром" вкрай розчарований невиконанням Молдовою своїх контрактних зобов'язань", - заявив Купріянов.

Він нагадав, що "Газпром" протягом тривалого часу проводив переговори з Молдовою з питань постачання газу, укладання відповідного контракту.

"Маючи на увазі складну, дуже складну ситуацію в економічному та фінансовому становищі Молдови, керуючись прагненням зберегти для Молдови можливості виплати її боргових зобов'язань щодо "Газпрому", а також позицію президента Росії, до якого молдавська сторона неодноразово зверталася за сприянням "Газпромом" було ухвалено рішення підписати контракт практично на умовах молдавської сторони, але з суттєвим і важливим пунктом: Молдова вчасно здійснює 100% поточних платежів за газ", - наголосив Купріянов.

Нагадаємо,  29 жовтня Молдова досягла домовленості з російським "Газпромом" щодо продовження попереднього контракту на поставки на 5 років на основі формули ціни газу, запропонованої Кишиневом.

До цього  уряд Молдови 22 жовтня схвалив режим надзвичайного стану терміном на 30 днів через сформовану в країні ситуацію у сфері енергетики.

Читайте також Зрада чи перемога над "Газпромом"? Що заховане у газовій угоді Молдови та РФ.

Теми: МолдоваРосіяГазпром
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Молдова
В ЄС розробили стратегію інтеграції залізничних систем України та Молдови в європейську
Нідерланди виділять додаткові 8 млн на військову підтримку Грузії, Молдови та БіГ
У Молдові судитимуть двох росіян за шпигунство на користь Москви
Останні новини
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
Усі новини...
Реклама: