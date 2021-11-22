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"Газпром" пригрозил Молдове остановкой поставок газа

Понедельник, 22 ноября 2021, 20:56
Газпром пригрозил Молдове остановкой поставок газа

Российский монополист "Газпром" сообщил Кишинев, что из-за отсутствия платежа за газ поставки энергоносителей в Молдову могут быть прекращены через двое суток.

Об этом заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

"Очередной срок текущих платежей – сегодня, 22 ноября этого года. В связи с этим сегодня "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены. "Газпром" крайне разочарован неисполнением Молдовой своих контрактных обязательств", - заявил Куприянов.

Он напомнил, что "Газпром" в течение длительного времени проводил переговоры с Молдовой по поставкам газа, заключению соответствующего контракта.

"Имея в виду сложную, очень сложную ситуацию в экономическом и финансовом положении Молдовы, руководствуясь стремлением сохранить для Молдовы возможности выплаты ее долговых обязательств по "Газпрому", а также позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием "Газпромом"" было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдова вовремя производит 100% текущих платежей за газ", - подчеркнул Куприянов.

Напомним, 29 октября Молдова достигла договоренности с российским "Газпромом" о продлении предыдущего контракта на поставки на 5 лет на основе формулы цены газа, предложенной Кишиневом.

До этого правительство Молдовы 22 октября одобрило режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней из-за сложившейся в стране ситуации в сфере энергетики.

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Темы: МолдоваРосcияГазпром
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