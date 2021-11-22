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Мокрий сніг та дощі очікують в Україні цього тижня

Понеділок, 22 листопада 2021, 22:25
Мокрий сніг та дощі очікують в Україні цього тижня
фото pixabay

У вівторок, 23 листопада, в Україні очікується зниження температури повітря, мокрий сніг, дощ та ожеледиця на дорогах.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: 23 листопада хмарно з проясненнями. В Україні, крім північного сходу, місцями невеликий мокрий сніг та дощ; на дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі становитиме 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті 3-8° тепла; у південній частині вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°.

У Києві та Київській області вночі без істотних опадів, вдень 23 листопада невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця. Температура вночі у столиці 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла; по області вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

Водночас у наступні два дні, 24-25 листопада, в Україні, за прогнозами синоптиків, буде без опадів. Вночі та вранці у південній частині місцями туман.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла, 25 листопада у південно-західних областях до 9° тепла; 24 листопада на Лівобережжі, 25 листопада у східних областях та в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.

У столичному регіоні 24-25 листопада очікується сухо, температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла.

У п’ятницю, 26 листопада, в Україні переважатиме суха погода. Зокрема, за даними синоптиків, 26 листопада лише на крайньому заході вдень невеликий дощ.

В суботу, 27 листопада, в Україні очікуються невеликі дощі (в Карпатському регіоні, у південних та центральних областях місцями помірні дощі, в горах з мокрим снігом), вночі на сході країни без опадів.

Температура вночі 26 листопада 0-6° морозу, у східних та південно-східних областях 3-9° морозу, 27 листопада 1-7° тепла, у східній частині 0-5° морозу; вдень 3-9° тепла, 26 листопада на крайньому півдні, 27 листопада у південних та місцями центральних областях 10-13°, в Криму до 16°.

У Києві 26 листопада без опадів, 27 листопада невеликий дощ. Температура вночі 26 листопада 0-5° морозу, 27 листопада 1-6° тепла; вдень 4-9° тепла.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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