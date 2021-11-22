Мокрый снег и дожди ожидают в Украине на этой неделе

Во вторник, 23 ноября, в Украине ожидается снижение температуры воздуха, мокрый снег, дождь и гололедица на дорогах.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: 23 ноября облачно с прояснениями. В Украине, кроме северо-востока, местами небольшой мокрый снег и дождь; на дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью будет 0-5° мороза, днем ​​от 1° мороза до 4° тепла, на Закарпатье 3-8° тепла; в южной части ночью 1-6° тепла, днем ​​4-9°.

В Киеве и Киевской области ночью без существенных осадков, днем ​​23 ноября небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Температура ночью в столице 0-2° мороза, днем ​​1-3° тепла; по области ночью 0-5° мороза, днем ​​от 1° мороза до 4° тепла.

В ближайшие два дня, 24-25 ноября, в Украине, по прогнозам синоптиков, будет без осадков. Ночью и утром в южной части местами туман.

Температура ночью от 1° до 4° мороза, днем ​​1-6° тепла, 25 ноября в юго-западных областях до 9° тепла; 24 ноября на Левобережье, 25 ноября в восточных областях и в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем ​​около 0°.

В столичном регионе 24-25 ноября будет сухо, температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем ​​1-6° тепла.

В пятницу, 26 ноября, в Украине будет преобладать сухая погода. В частности, по данным синоптиков, 26 ноября только на крайнем западе днем ​​небольшой дождь.

В субботу, 27 ноября, в Украине ожидаются небольшие дожди (в Карпатском регионе, южных и центральных областях местами умеренные дожди, в горах с мокрым снегом), ночью на востоке страны без осадков.

Температура ночью 26 ноября 0-6° мороза, в восточных и юго-восточных областях 3-9° мороза, 27 ноября 1-7° тепла, в восточной части 0-5° мороза; днем 3-9° тепла, 26 ноября на крайнем юге, 27 ноября в южных и местами центральных областях 10-13°, в Крыму до 16°.

В Киеве 26 ноября без существенных осадков, 27 ноября небольшой дождь. Температура ночью 26 ноября 0-5° мороза, 27 ноября 1-6° тепла; днем 4-9° тепла.