Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мокрый снег и дожди ожидают в Украине на этой неделе

Понедельник, 22 ноября 2021, 22:25
Мокрый снег и дожди ожидают в Украине на этой неделе
фото pixabay

Во вторник, 23 ноября, в Украине ожидается снижение температуры воздуха, мокрый снег, дождь и гололедица на дорогах.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: 23 ноября облачно с прояснениями. В Украине, кроме северо-востока, местами небольшой мокрый снег и дождь; на дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью будет 0-5° мороза, днем ​​от 1° мороза до 4° тепла, на Закарпатье 3-8° тепла; в южной части ночью 1-6° тепла, днем ​​4-9°.

В Киеве и Киевской области ночью без существенных осадков, днем ​​23 ноября небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Температура ночью в столице 0-2° мороза, днем ​​1-3° тепла; по области ночью 0-5° мороза, днем ​​от 1° мороза до 4° тепла.

В ближайшие два дня, 24-25 ноября, в Украине, по прогнозам синоптиков, будет без осадков. Ночью и утром в южной части местами туман.

Температура ночью от 1° до 4° мороза, днем ​​1-6° тепла, 25 ноября в юго-западных областях до 9° тепла; 24 ноября на Левобережье, 25 ноября в восточных областях и в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем ​​около 0°.

В столичном регионе 24-25 ноября будет сухо, температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем ​​1-6° тепла.

В пятницу, 26 ноября, в Украине будет преобладать сухая погода. В частности, по данным синоптиков, 26 ноября только на крайнем западе днем ​​небольшой дождь.

В субботу, 27 ноября, в Украине ожидаются небольшие дожди (в Карпатском регионе, южных и центральных областях местами умеренные дожди, в горах с мокрым снегом), ночью на востоке страны без осадков.

Температура ночью 26 ноября 0-6° мороза, в восточных и юго-восточных областях 3-9° мороза, 27 ноября 1-7° тепла, в восточной части 0-5° мороза; днем 3-9° тепла, 26 ноября на крайнем юге, 27 ноября в южных и местами центральных областях 10-13°, в Крыму до 16°.

В Киеве 26 ноября без существенных осадков, 27 ноября небольшой дождь. Температура ночью 26 ноября 0-5° мороза, 27 ноября 1-6° тепла; днем 4-9° тепла.

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
16:53
Стерненко сообщил о закрытии дела о гибели участника нападения на него
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
16:06
Главнокомандующий ВСУ о планах России: Все делаем, чтобы адекватно реагировать
Все новости...
Реклама: