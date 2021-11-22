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У Харкові патрульні зупинили авто "слуги" Куницького — ЗМІ

Понеділок, 22 листопада 2021, 23:50
У Харкові патрульні зупинили авто слуги Куницького — ЗМІ

Вранці 22 листопада в Харкові зупинили авто Porsche Panamera, яким їздить народний депутат Олександр Куницький (фракція "Слуга народу").

Джерело: "Суспільне" з посиланням на джерело у правоохоронних органах та речника Управління патрульної поліції Харківщини Дмитра Гайдука, депутат Харківської обласної ради від "Європейської солідарності" Анатолій Козловський у Facebook

Деталі: Дмитро Гайдук не підтвердив і не спростував, чи був за кермом Куницький, але зазначив, що у Харкові дійсно зупиняли автомобіль Porsche, оскільки "було порушення вимог дорожнього знаку", "порушення рядності". За інформацією Гайдука, постанову на водія поки не складали, на місці він просив відкласти розгляд до вечора, оскільки поспішав. Ввечері до управління патрульної поліції прийшов адвокат водія і попросив відкласти розгляд.

Водночас, депутат Анатолій Козловський виклав у Facebook відео з Управління патрульної поліції. На записі патрульний поліцейський, який складав матеріали, говорить, що "було зупинено автомобіль Porsche Panamera під керуванням громадянина Куницького Олександра Олеговича. Він підозрюється в скоєнні адміністративного правопорушення за ч. 1 ст. 122 КУпАП (перевищення обмежень швидкості, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху – УП)".

Зазначається, що правопорушення було скоєне на Сумській, 2.

Козловський додав, що Куницький "поспішав на виїзний комітет ВРУ з правоохоронної діяльності, де розглядались питання безпеки дорожнього руху в м. Харкові".

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Теми: Харків
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