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В Харькове патрульные остановили авто "слуги" Куницкого — СМИ

Вторник, 23 ноября 2021, 00:50

Утром 22 ноября в Харькове остановили автомобиль Porsche Panamera, которым ездит народный депутат Александр Куницкий (фракция "Слуга народа").

Источник: "Суспільне" со ссылкой на источник в правоохранительных органах и представителя Управления патрульной полиции Харьковщины Дмитрия Гайдука, депутат Харьковского областного совета от "Европейской солидарности" Анатолий Козловский в Facebook

Детали: Дмитрий Гайдук не подтвердил и не опроверг, был ли за рулем Куницкий, но отметил, что в Харькове действительно останавливали автомобиль Porsche, поскольку "было нарушение требований дорожного знака", "нарушение рядности". По информации Гайдука, постановление на водителя пока не составляли, на месте он просил отложить разбирательство до вечера, поскольку спешил. Вечером в управление патрульной полиции пришел адвокат водителя и попросил отложить разбирательство.

В то же время депутат Анатолий Козловский выложил в Facebook видео из Управления патрульной полиции. На записи составлявший материалы патрульный полицейский говорит, что "был остановлен автомобиль Porsche Panamera под управлением гражданина Куницкого Александра Олеговича. Он подозревается в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 122 КУоАП (превышение ограничений скорости, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушения других правил дорожного движения – УП)".

Отмечается, что правонарушение было совершено в Сумской, 2.

Козловский добавил, что Куницкий "спешил на выездной комитет ВРУ по правоохранительной деятельности, где рассматривались вопросы безопасности дорожного движения в г. Харькове".

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Темы: Харьков
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