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Джонсон: Поки нема підстав повертати COVID-обмеження в Британії

Вівторок, 23 листопада 2021, 01:51
TOLGA AKMEN/AFP via Getty Images

Прем’р Британії Борис Джонсон сказав, що немає жодних підстав припускати, що країна має повернути коронавірусні обмеження -  попри зростання кількості випадків захворювання у Європі.

Джерело: The Guardian з посиланням на заяву Джонсона

Пряма мова: "Звісно, ​​ми стурбовані потенціалом цієї хвороби… Наразі ми не бачимо в даних нічого, що свідчило б про те, що нам потрібно перейти від плану A до плану B або будь-якого іншого плану. Найкраще, що ви можете зробити, - це отримати бустер".

Нагадаємо:

  • В Британії з 19 липня скасували майже всі карантинні обмеження: щодо кількості людей, які можуть зустрічатися разом чи відвідувати заходи, щодо роботи нічних клубів, місткості кінотеатрів, дистанційної роботи.  
  • Наразі Британія – у лідерах у світі за кількістю  нових хворих на коронавірус.

Теми: Британіякоронавірус


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