Джонсон: Поки нема підстав повертати COVID-обмеження в Британії

Прем’р Британії Борис Джонсон сказав, що немає жодних підстав припускати, що країна має повернути коронавірусні обмеження - попри зростання кількості випадків захворювання у Європі.

Джерело: The Guardian з посиланням на заяву Джонсона

Пряма мова: "Звісно, ​​ми стурбовані потенціалом цієї хвороби… Наразі ми не бачимо в даних нічого, що свідчило б про те, що нам потрібно перейти від плану A до плану B або будь-якого іншого плану. Найкраще, що ви можете зробити, - це отримати бустер".

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