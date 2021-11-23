Джонсон: Поки нема підстав повертати COVID-обмеження в Британії
Вівторок, 23 листопада 2021, 00:51
Прем’р Британії Борис Джонсон сказав, що немає жодних підстав припускати, що країна має повернути коронавірусні обмеження - попри зростання кількості випадків захворювання у Європі.
Джерело: The Guardian з посиланням на заяву Джонсона
Пряма мова: "Звісно, ми стурбовані потенціалом цієї хвороби… Наразі ми не бачимо в даних нічого, що свідчило б про те, що нам потрібно перейти від плану A до плану B або будь-якого іншого плану. Найкраще, що ви можете зробити, - це отримати бустер".
Нагадаємо:
- В Британії з 19 липня скасували майже всі карантинні обмеження: щодо кількості людей, які можуть зустрічатися разом чи відвідувати заходи, щодо роботи нічних клубів, місткості кінотеатрів, дистанційної роботи.
- Наразі Британія – у лідерах у світі за кількістю нових хворих на коронавірус.