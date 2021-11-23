Джонсон: Пока нет оснований возвращать COVID-ограничения в Британии

Премьер Британии Борис Джонсон сказал, что нет никаких оснований предполагать, что страна должна вернуть коронавирусные ограничения - несмотря на рост количества случаев заболевания в Европе.

Источник: The Guardian со ссылкой на заявление Джонсона

Прямая речь: "Конечно, мы обеспокоены потенциалом этой болезни… Пока мы не видим в данных ничего, что свидетельствовало бы о том, что нам нужно перейти от плана A к плану B или любому другому плану. Лучшее, что вы можете сделать, - это получить бустер".

Напомним: