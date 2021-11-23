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Джонсон: Пока нет оснований возвращать COVID-ограничения в Британии

Вторник, 23 ноября 2021, 00:51
Джонсон: Пока нет оснований возвращать COVID-ограничения в Британии
TOLGA AKMEN/AFP via Getty Images

Премьер Британии Борис Джонсон сказал, что нет никаких оснований предполагать, что страна должна вернуть коронавирусные ограничения - несмотря на рост количества случаев заболевания в Европе.

Источник: The Guardian со ссылкой на заявление Джонсона

Прямая речь: "Конечно, мы обеспокоены потенциалом этой болезни… Пока мы не видим в данных ничего, что свидетельствовало бы о том, что нам нужно перейти от плана A к плану B или любому другому плану. Лучшее, что вы можете сделать, - это получить бустер".

Напомним:

  • В Британии с 19 июля отменили почти все карантинные ограничения: по количеству людей, которые могут встречаться вместе или посещать мероприятия, по работе ночных клубов, наполненности кинотеатров, дистанционной работе.
  • В настоящее время Британия – в лидерах в мире по количеству новых больных коронавирусом.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Великобританиякоронавирус
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