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8 людей загинули після перестрілки з поліцією Ріо-де-Жанейро

Вівторок, 23 листопада 2021, 03:55
MAURO PIMENTEL/AFP via Getty Images

Жителі на околиці Ріо-де-Жанейро виявили в мангрових чагарниках трупи не менше восьми людей після тривалої перестрілки з місцевою поліцією.

Джерело: Reuters, BBC

Деталі: Тіла були знайдені біля комплексу нетрів Салгейро в місті Сан-Гонсалу, який є частиною Ріо. Тіла були знайдені після операції у цьому районі,  яка почалася після того, як у суботу під час патрулювання загинув місцевий поліцейський Леандро да Сильва. Прес-секретар прем'єр-міністра Ріо-де-Жанейро підполковник Іван Блаз повідомив, що коли полісмен зазнав нападу, почалася екстрена операція і до цього регіону увійшов BOPE (елітний спеціальний підрозділ військової поліції штату Ріо-де-Жанейро).

Один із мешканців повідомив, що "всі тіла були кинуті в мангрове болото зі слідами тортур. Їх кидали одне на інше. Це була явна різанина". Інші мешканці, які відмовилися називати свої імена, надали аналогічні свідчення.

Місцеві жителі повідомили ЗМІ, що, на їхню думку, буде знайдено й інші тіла. Як пише BBC, мова може йти про 14 тіл.

Теми: Бразилія


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