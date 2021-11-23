Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

8 человек погибли после перестрелки с полицией Рио-де-Жанейро

Вторник, 23 ноября 2021, 02:55
8 человек погибли после перестрелки с полицией Рио-де-Жанейро
MAURO PIMENTEL/AFP via Getty Images

Жители на окраине Рио-де-Жанейро обнаружили в мангровых кустарниках трупы не менее восьми человек после продолжительной перестрелки с местной полицией.

Источник: Reuters, BBC

Детали: Тела были найдены у комплекса трущоб Салгейро в городе Сан-Гонсалу, который является частью Рио. Тела были найдены после операции в этом районе, которая началась после того, как в субботу во время патрулирования погиб местный полицейский Леандро да Сильва. Пресс-секретарь премьер-министра Рио-де-Жанейро подполковник Иван Блаз сообщил, что когда полисмен подвергся нападению, началась экстренная операция и в этот регион вошел BOPE (элитное специальное подразделение военной полиции штата Рио-де-Жанейро).

Один из жителей сообщил, что "все тела были брошены в мангровое болото со следами пыток. Их бросали одно на другое. Это была явная резня". Другие жители, отказавшиеся называть свои имена, дали аналогичные показания.

Местные жители сообщили СМИ, что, по их мнению, будут найдены и другие тела. Как пишет BBC, речь может идти о 14 телах.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Бразилия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Бразилия
У Украины снова появился посол в Бразилии
Ермак пытается привлечь Бразилию и Индию к мирному плану Зеленского – WSJ
Президент Бразилии отказался приехать в Россию по приглашению Путина
Последние новости
16:53
Стерненко сообщил о закрытии дела о гибели участника нападения на него
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
16:06
Главнокомандующий ВСУ о планах России: Все делаем, чтобы адекватно реагировать
Все новости...
Реклама: