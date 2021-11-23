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8 человек погибли после перестрелки с полицией Рио-де-Жанейро

Вторник, 23 ноября 2021, 03:55
MAURO PIMENTEL/AFP via Getty Images

Жители на окраине Рио-де-Жанейро обнаружили в мангровых кустарниках трупы не менее восьми человек после продолжительной перестрелки с местной полицией.

Источник: Reuters, BBC

Детали: Тела были найдены у комплекса трущоб Салгейро в городе Сан-Гонсалу, который является частью Рио. Тела были найдены после операции в этом районе, которая началась после того, как в субботу во время патрулирования погиб местный полицейский Леандро да Сильва. Пресс-секретарь премьер-министра Рио-де-Жанейро подполковник Иван Блаз сообщил, что когда полисмен подвергся нападению, началась экстренная операция и в этот регион вошел BOPE (элитное специальное подразделение военной полиции штата Рио-де-Жанейро).

Один из жителей сообщил, что "все тела были брошены в мангровое болото со следами пыток. Их бросали одно на другое. Это была явная резня". Другие жители, отказавшиеся называть свои имена, дали аналогичные показания.

Местные жители сообщили СМИ, что, по их мнению, будут найдены и другие тела. Как пишет BBC, речь может идти о 14 телах.

Темы: Бразилия
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