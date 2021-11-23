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За добу в Україні додалося майже 13 тисяч нових хворих на Covid: 720 людей померли

Вівторок, 23 листопада 2021, 07:16
За добу в Україні додалося майже 13 тисяч нових хворих на Covid: 720 людей померли

За добу 22 листопада в Україні зафіксовано 12 729 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Джерело: МОЗ

Деталі: Серед нових хворих 1 058 – дітей та 231 медпрацівник.

За минулу добу госпіталізовано 2 055 осіб, померли 720 людей, одужали 23 107 людей.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 353 136 осіб;
  • одужало – 2 796 597 осіб;
  • летальних випадків – 82 318;
  • проведено ПЛР-тестувань – 15 595 737.

Українська правда

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