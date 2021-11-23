За добу в Україні додалося майже 13 тисяч нових хворих на Covid: 720 людей померли
Вівторок, 23 листопада 2021, 08:16
За добу 22 листопада в Україні зафіксовано 12 729 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Джерело: МОЗ
Деталі: Серед нових хворих 1 058 – дітей та 231 медпрацівник.
За минулу добу госпіталізовано 2 055 осіб, померли 720 людей, одужали 23 107 людей.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 353 136 осіб;
- одужало – 2 796 597 осіб;
- летальних випадків – 82 318;
- проведено ПЛР-тестувань – 15 595 737.
Українська правда