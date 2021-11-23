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За сутки в Украине добавилось почти 13 тысяч новых больных Covid: 720 человек умерли

Вторник, 23 ноября 2021, 07:16
За сутки в Украине добавилось почти 13 тысяч новых больных Covid: 720 человек умерли

За сутки 22 ноября в Украине зафиксировано 12 729 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: Минздрав

Детали: Среди новых больных 1 058 – детей и 231 медработник.

За минувшие сутки госпитализированы 2 055 человек, умерли 720 человек, выздоровели 23 107 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 353 136 человек;
  • поправилось – 2 796 597 человек;
  • летальных исходов – 82 318;
  • проведено ПЦР-тестирований – 15 595 737.

Украинская правда

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