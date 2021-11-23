За сутки в Украине добавилось почти 13 тысяч новых больных Covid: 720 человек умерли
Вторник, 23 ноября 2021, 08:16
За сутки 22 ноября в Украине зафиксировано 12 729 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Источник: Минздрав
Детали: Среди новых больных 1 058 – детей и 231 медработник.
За минувшие сутки госпитализированы 2 055 человек, умерли 720 человек, выздоровели 23 107 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 353 136 человек;
- поправилось – 2 796 597 человек;
- летальных исходов – 82 318;
- проведено ПЦР-тестирований – 15 595 737.
Украинская правда