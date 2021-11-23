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США вводять нові санкції проти "Північного потоку-2"

Вівторок, 23 листопада 2021, 08:30
фото Unsplash

Сполучені Штати у понеділок оголосили про рішення ввести додаткові санкції у зв'язку з газопроводом "Північний потік-2".

Про це йдеться у заяві держсекретаря Ентоні Блінкена, оприлюдненій Держдепом 22 листопада, повідомляє "Європейська правда".

Блінкен розповів, що Держдепартамент подав до Конгресу США звіт із включенням у санкційний список двох суден і пов’язаної з Росією компанії Transadria Ltd., які беруть участь у проєкті. Звіт подано відповідно до Закону про захист енергетичної безпеки Європи 2019 року (PEESA). 

"Transadria Ltd. потрапить під санкції згідно з PEESA, а її судно "Марлін" буде визначено як заблоковане майно", - заявив Блінкен, не надавши деталей щодо другого судна.

Він підкреслив, що загалом адміністрація США вже наклала санкції на 8 осіб та визначила 17 їхніх суден як заблоковану власність відповідно до PEESA у зв'язку з "Північним потоком-2".

"Незважаючи на те, що адміністрація продовжує виступати проти трубопроводу "Північний потік - 2", у тому числі через наші санкції, ми продовжуємо працювати з Німеччиною та іншими союзниками та партнерами, щоб знизити ризики, які трубопровід створює для України та країн НАТО та ЄС на передовій, і дати відсіч шкідливій діяльності Росії, зокрема у енергетичній сфері", - заявив Блінкен.

Цього літа адміністрація Байдена відмовилась від санкцій проти оператора трубопроводу і в липні досягла домовленості з Німеччиною щодо завершення будівництва газогону. 

Німеччина погодилася вжити заходів проти РФ, якщо Росія використовуватиме газ як зброю у своїх відносинах з Україною, але в угоді зі США не було конкретних критеріїв того, як це оцінюватиметься.

Нагадаємо, минулого тижня регулюючий орган Німеччини тимчасово призупинив процес сертифікації оператора "Північного потоку-2".

Через це рішення введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" може бути відкладено до березня наступного року.

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Теми: санкціїСШАПівнічний потік-2


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