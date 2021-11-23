США вводят новые санкции против "Северного потока-2"

Соединенные Штаты в понедельник объявили о решении ввести дополнительные санкции в связи с газопроводом "Северный поток-2".

Об этом говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, обнародованном Госдепом 22 ноября, сообщает "Европейская правда".

Блинкен рассказал, что Госдепартамент подал в Конгресс США отчет с включением в санкционный список двух судов и связанной с Россией компании Transadria Ltd., участвующих в проекте. Отчет представлен в соответствии с Законом о защите энергетической безопасности Европы 2019 года (PEESA).

"Transadria Ltd. попадет под санкции согласно PEESA, а ее судно "Марлин" будет определено как заблокированное имущество", - заявил Блинкен, не предоставив деталей по второму судну.

Он подчеркнул, что всего администрация США уже наложила санкции на 8 лиц и определила 17 их судов как заблокированную собственность в соответствии с PEESA в связи с "Северным потоком-2".

"Несмотря на то, что администрация продолжает выступать против трубопровода "Северный поток - 2", в том числе из-за наших санкций, мы продолжаем работать с Германией и другими союзниками и партнерами, чтобы снизить риски, которые трубопровод создает для Украины и стран НАТО и ЕС на передовой и дать отпор вредной деятельности России, в том числе в энергетической сфере", - заявил Блинкен.

Этим летом администрация Байдена отказалась от санкций против оператора трубопровода и в июле достигла договоренности с Германией по завершению строительства газопровода.

Германия согласилась принять меры против РФ, если Россия будет использовать газ как оружие в своих отношениях с Украиной, но в соглашении с США не было конкретных критериев того, как это будет оцениваться.

Напомним, на прошлой неделе регулирующий орган Германии временно приостановил процесс сертификации оператора "Северного потока-2".

Из-за этого решения ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" может быть отложен до марта следующего года.