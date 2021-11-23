Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

США вводят новые санкции против "Северного потока-2"

Вторник, 23 ноября 2021, 08:30
фото Unsplash

Соединенные Штаты в понедельник объявили о решении ввести дополнительные санкции в связи с газопроводом "Северный поток-2".

Об этом говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, обнародованном Госдепом 22 ноября, сообщает "Европейская правда".

Блинкен рассказал, что Госдепартамент подал в Конгресс США отчет с включением в санкционный список двух судов и связанной с Россией компании Transadria Ltd., участвующих в проекте. Отчет представлен в соответствии с Законом о защите энергетической безопасности Европы 2019 года (PEESA).

"Transadria Ltd. попадет под санкции согласно PEESA, а ее судно "Марлин" будет определено как заблокированное имущество", - заявил Блинкен, не предоставив деталей по второму судну.

Он подчеркнул, что всего администрация США уже наложила санкции на 8 лиц и определила 17 их судов как заблокированную собственность в соответствии с PEESA в связи с "Северным потоком-2".

"Несмотря на то, что администрация продолжает выступать против трубопровода "Северный поток - 2", в том числе из-за наших санкций, мы продолжаем работать с Германией и другими союзниками и партнерами, чтобы снизить риски, которые трубопровод создает для Украины и стран НАТО и ЕС на передовой и дать отпор вредной деятельности России, в том числе в энергетической сфере", - заявил Блинкен.

Этим летом администрация Байдена отказалась от санкций против оператора трубопровода и в июле достигла договоренности с Германией по завершению строительства газопровода.

Германия согласилась принять меры против РФ, если Россия будет использовать газ как оружие в своих отношениях с Украиной, но в соглашении с США не было конкретных критериев того, как это будет оцениваться.

Напомним, на прошлой неделе регулирующий орган Германии временно приостановил процесс сертификации оператора "Северного потока-2".

Из-за этого решения ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" может быть отложен до марта следующего года.

Темы: санкцииСШАСеверный поток-2
powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 25 ноября: дело о покушении на Шефира, Ukrainian national airlines

ФОТО, ВИДЕОПод Харьковом произошло масштабное ДТП: есть погибшие

Россия перебрасывает войска в оккупированный Крым – разведчики Janes

Очередное заседание по избранию руководителя САП снова сорвали

После объявления бойкота каналам Ахметова члены Зе-команды соберутся на "1+1"

У Венедиктовой объяснили, как обыск на Франковщине связан с покушением на Шефира

Все новости...
санкции
После визитов в Крым Шуфутинский собрался в Киев: пограничники готовы к "встрече"
Саакашвили обратился к Байдену, просит санкций против грузинских чиновников
Россия будет реагировать только если война будет ей очень дорого стоить – Резников
Последние новости
21:08
Европарламент заявил об ответственности РФ за преступления "группы Вагнера"
21:04
Новости 25 ноября: дело о покушении на Шефира, Ukrainian national airlines
20:54
ФОТО, ВИДЕОПод Харьковом произошло масштабное ДТП: есть погибшие
20:47
"Нафтогаз" отрицает заявление местных властей относительно "льготного" газа
20:33
После разговора с Путиным в Евросовете уверены: Украине и России нужна медиация ЕС
20:18
Грузинский TBC Bank рассматривает покупку банка в Украине – СМИ
20:15
Ракетный эсминец США вошел в Черное море
19:59
Меркель обсудила с Зеленским ситуацию на восточной границе Украины
19:56
Экспорт компьютерных услуг Украины в ЕС вырос втрое в 2013-2020 годах – исследование
19:36
Россия перебрасывает войска в оккупированный Крым – разведчики Janes
Все новости...