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Більшість із 45 загиблих у катастрофі у Болгарії - туристи, що поверталися зі Стамбула

Вівторок, 23 листопада 2021, 09:39
фото з сайту "Укрінформ"

Пасажири македонського автобуса, у аварії з яким в Болгарії у ніч на вівторок загинули щонайменше 45 осіб, повертався з екскурсії у Стамбулі.

Про це повідомив македонський прем’єр Зоран Заєв, пише "Європейська правда".

В ефірі TV21 Заєв назвав аварію "жахливою трагедією", уточнивши, що автобус повертався зі Стамбула, де громадяни були на екскурсії.

Глава МЗС Північної Македонії Буяр Османі заявив, що більшість мандрівників, ймовірно, зі Скоп’є.

За даними болгарських ЗМІ, автобус був одним із чотирьох у колоні і рухався останнім. Болгарське видання NOVA повідомило, що власниками транспортної компанії, чий автобус згорів, є північні македонці. 

Представник компанії вже перебуває на місці аварії. Компанія надасть список усіх пасажирів із чотирьох автобусів, які їхали у колоні, а також інформацію про технічний стан транспортних засобів та час їх останнього техогляду.

Нагадаємо, у ніч на 23 листопада на заході Болгарії щонайменше 45 людей загинули в результаті серйозної аварії та загоряння македонського автобуса.

Автобус прямував зі Стамбула в Скоп’є. За деякими даними, він міг врізатися в огородження, після чого загорівся. Поки у слідства дві версії: людська помилка водія та раптова технічна несправність.

Теми: БолгаріяДТП


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