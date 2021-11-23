Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Большинство из 45 погибших в катастрофе в Болгарии - возвращавшиеся из Стамбула туристы

Вторник, 23 ноября 2021, 08:39
Большинство из 45 погибших в катастрофе в Болгарии - возвращавшиеся из Стамбула туристы
фото с сайта "Укринформ"

Пассажиры македонского автобуса, в катастрофе которого в Болгарии в ночь на вторник погибли по меньшей мере 45 человек, возвращался с экскурсии в Стамбуле.

Об этом сообщил македонский премьер Зоран Заев, пишет "Европейская правда".

В эфире TV21 Заев назвал аварию "ужасной трагедией", уточнив, что автобус возвращался из Стамбула, где граждане были на экскурсии.

Глава МИД Северной Македонии Буяр Османи заявил, что большинство путешественников, вероятно, из Скопье.

По данным болгарских СМИ, автобус был одним из четырех в колонне и двигался последним. Болгарское издание NOVA сообщило, что владельцами транспортной компании являются северные македонцы.

Представитель компании уже находится на месте крушения. Компания предоставит список всех пассажиров из четырех автобусов, которые ехали в колонне, а также информацию о техническом состоянии транспортных средств и времени их последнего техосмотра.

Напомним, в ночь на 23 ноября на западе Болгарии по меньшей мере 45 человек погибли в результате серьезной аварии и возгорания македонского автобуса.

Автобус следовал из Стамбула в Скопье. По некоторым данным, он мог врезаться в ограждение, после чего загорелся. Пока у следствия две версии: ошибка водителя и внезапная техническая неисправность.

Темы: БолгарияДТП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Болгария
500 дней войны, продвижение под Бахмутом, оружие от Болгарии и Чехии – главное о войне за неделю
В Болгарии пророссийский политик нарядился как священник и "проклял" кортеж Зеленского
Зеленский на камеру поспорил с пророссийским президентом Болгарии о войне на камеру
Последние новости
16:53
Стерненко сообщил о закрытии дела о гибели участника нападения на него
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
16:06
Главнокомандующий ВСУ о планах России: Все делаем, чтобы адекватно реагировать
Все новости...
Реклама: